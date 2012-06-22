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مصر تجمد مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس"

مصادر أرجعت السبب لربط الاحتلال الصفقة بإعمار القطاع

نقلت "الشرق" عن مصادر مصرية وصفتها بـ"المطلعة"، اليوم (الاثنين)، أن الوساطة المصرية قررت تجميد ملف تبادل الأسرى، بعد يومين من المفاوضات بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي.

وأرجعت المصادر فشل اجتماعات القاهرة بشأن ملف تبادل الأسرى، التي انطلقت أمس إلى إصرار الوفد الإسرائيلي على ربط الصفقة بملف إعمار غزة.

ورعت مصر المفاوضات في إطار جهودها لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بعد التصعيد العسكري الأخير في مايو الماضي.

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مصر تجمد مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس"
سبق

نقلت "الشرق" عن مصادر مصرية وصفتها بـ"المطلعة"، اليوم (الاثنين)، أن الوساطة المصرية قررت تجميد ملف تبادل الأسرى، بعد يومين من المفاوضات بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي.

وأرجعت المصادر فشل اجتماعات القاهرة بشأن ملف تبادل الأسرى، التي انطلقت أمس إلى إصرار الوفد الإسرائيلي على ربط الصفقة بملف إعمار غزة.

ورعت مصر المفاوضات في إطار جهودها لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بعد التصعيد العسكري الأخير في مايو الماضي.

21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
08:02 PM

مصر تجمد مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس"

مصادر أرجعت السبب لربط الاحتلال الصفقة بإعمار القطاع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "الشرق" عن مصادر مصرية وصفتها بـ"المطلعة"، اليوم (الاثنين)، أن الوساطة المصرية قررت تجميد ملف تبادل الأسرى، بعد يومين من المفاوضات بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي.

وأرجعت المصادر فشل اجتماعات القاهرة بشأن ملف تبادل الأسرى، التي انطلقت أمس إلى إصرار الوفد الإسرائيلي على ربط الصفقة بملف إعمار غزة.

ورعت مصر المفاوضات في إطار جهودها لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بعد التصعيد العسكري الأخير في مايو الماضي.

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