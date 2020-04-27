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جائحة "كورونا" وتداعياتها المختلفة بحوث متخصصة ودراسات في مجلة "الإدارة العامة

دعت الباحثين والمتخصصين للمشاركة بأعمالهم

في إطار مبادرته "تنمية إدارية مستمرة"، يصدر معهد الإدارة العامة عددًا خاصًا من مجلة الإدارة العامة، وهي دورية علمية محكمة، عن جائحة كورونا، وتداعياتها المختلفة، وتدعو المجلة الباحثين للمشاركة بالأعمال العلمية.

‏وتفصيلاً، دعت المجلة المهتمين من الكتاب والباحثين بالمشاركة في العدد الخاص، ونشر إنتاجهم عبر بريد المجلة:

Journal@ipa.edu.sa

ويمكن للباحثين كذلك تصفح 60 مجلدًا من أعداد مجلة الإدارة العامة على موقع المعهد الإلكتروني تشتمل على 191 عددًا وتحوي 1158 مقالاً علميًا وذلك على الرابط التالي:

ipa.edu.sa/ar-sa/Knowledg

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جائحة "كورونا" وتداعياتها المختلفة بحوث متخصصة ودراسات في مجلة "الإدارة العامة
سبق

في إطار مبادرته "تنمية إدارية مستمرة"، يصدر معهد الإدارة العامة عددًا خاصًا من مجلة الإدارة العامة، وهي دورية علمية محكمة، عن جائحة كورونا، وتداعياتها المختلفة، وتدعو المجلة الباحثين للمشاركة بالأعمال العلمية.

‏وتفصيلاً، دعت المجلة المهتمين من الكتاب والباحثين بالمشاركة في العدد الخاص، ونشر إنتاجهم عبر بريد المجلة:

Journal@ipa.edu.sa

ويمكن للباحثين كذلك تصفح 60 مجلدًا من أعداد مجلة الإدارة العامة على موقع المعهد الإلكتروني تشتمل على 191 عددًا وتحوي 1158 مقالاً علميًا وذلك على الرابط التالي:

ipa.edu.sa/ar-sa/Knowledg

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
12:06 AM
اخر تعديل
27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
12:32 AM

جائحة "كورونا" وتداعياتها المختلفة بحوث متخصصة ودراسات في مجلة "الإدارة العامة

دعت الباحثين والمتخصصين للمشاركة بأعمالهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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695

في إطار مبادرته "تنمية إدارية مستمرة"، يصدر معهد الإدارة العامة عددًا خاصًا من مجلة الإدارة العامة، وهي دورية علمية محكمة، عن جائحة كورونا، وتداعياتها المختلفة، وتدعو المجلة الباحثين للمشاركة بالأعمال العلمية.

‏وتفصيلاً، دعت المجلة المهتمين من الكتاب والباحثين بالمشاركة في العدد الخاص، ونشر إنتاجهم عبر بريد المجلة:

Journal@ipa.edu.sa

ويمكن للباحثين كذلك تصفح 60 مجلدًا من أعداد مجلة الإدارة العامة على موقع المعهد الإلكتروني تشتمل على 191 عددًا وتحوي 1158 مقالاً علميًا وذلك على الرابط التالي:

ipa.edu.sa/ar-sa/Knowledg

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بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,576
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