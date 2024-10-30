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تقويم التعليم وموهبة تعقدان اختبار "الموهوبون العرب" لطلاب المرحلة الثانوية

للإسهام في رعاية وبناء الطاقات العربية الشابة للمنافسة العالمية في العلوم والتقنية

تعقد هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم، اختبار "الموهوبون العرب"، بالتعاون بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، وذلك للإساهمة في رعاية وبناء الطاقات العربية الشابة والواعدة للمنافسة العالمية في العلوم والتقنية.

وسيتم تطبيق الاختبار "عن بُعد" في وقت واحد، وهو متاح لطلاب المرحلة الثانوية المرشحين من جميع الدول العربية المشاركة من قِبل منسقي وزارات التعليم بتلك الدول.

ويُعدُّ الاختبار مقياساً علمياً لاكتشاف الموهوبين في العالم العربي، وتهدف موهبة إلى نشر ثقافة الموهبة ودعم رعاية الموهوبين في العالم العربي، وقيادة حراك لاكتشاف ورعاية واحتضان الطاقات الشابة الموهوبة والمبدعة في العالم العربي، والإسهام في رعاية وبناء الطاقات العربية الشابة والواعدة نحو مستقبل زاهر.

وجرى تطوير مقياس خاص لهذه المبادرة "الموهوبون العرب" من قِبل مركز قياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، بما يوائم الثقافة العربية، وهو خاص باكتشاف الموهوبين والمبدعين في العالم العربي، ويعتمد على منهجية علمية ترتكز على أفضل الممارسات التربوية العالمية، كما يهدف المقياس إلى الكشف عن القدرات الكامنة من خلال عدد من الأبعاد (المرونة العقلية، والاستدلال الرياضي والمكاني، والاستدلال العلمي والميكانيكي، والاستدلال اللغوي وفهم المقروء).

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تقويم التعليم وموهبة تعقدان اختبار "الموهوبون العرب" لطلاب المرحلة الثانوية
سبق

تعقد هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم، اختبار "الموهوبون العرب"، بالتعاون بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، وذلك للإساهمة في رعاية وبناء الطاقات العربية الشابة والواعدة للمنافسة العالمية في العلوم والتقنية.

وسيتم تطبيق الاختبار "عن بُعد" في وقت واحد، وهو متاح لطلاب المرحلة الثانوية المرشحين من جميع الدول العربية المشاركة من قِبل منسقي وزارات التعليم بتلك الدول.

ويُعدُّ الاختبار مقياساً علمياً لاكتشاف الموهوبين في العالم العربي، وتهدف موهبة إلى نشر ثقافة الموهبة ودعم رعاية الموهوبين في العالم العربي، وقيادة حراك لاكتشاف ورعاية واحتضان الطاقات الشابة الموهوبة والمبدعة في العالم العربي، والإسهام في رعاية وبناء الطاقات العربية الشابة والواعدة نحو مستقبل زاهر.

وجرى تطوير مقياس خاص لهذه المبادرة "الموهوبون العرب" من قِبل مركز قياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، بما يوائم الثقافة العربية، وهو خاص باكتشاف الموهوبين والمبدعين في العالم العربي، ويعتمد على منهجية علمية ترتكز على أفضل الممارسات التربوية العالمية، كما يهدف المقياس إلى الكشف عن القدرات الكامنة من خلال عدد من الأبعاد (المرونة العقلية، والاستدلال الرياضي والمكاني، والاستدلال العلمي والميكانيكي، والاستدلال اللغوي وفهم المقروء).

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
01:05 PM

تقويم التعليم وموهبة تعقدان اختبار "الموهوبون العرب" لطلاب المرحلة الثانوية

للإسهام في رعاية وبناء الطاقات العربية الشابة للمنافسة العالمية في العلوم والتقنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تعقد هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم، اختبار "الموهوبون العرب"، بالتعاون بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، وذلك للإساهمة في رعاية وبناء الطاقات العربية الشابة والواعدة للمنافسة العالمية في العلوم والتقنية.

وسيتم تطبيق الاختبار "عن بُعد" في وقت واحد، وهو متاح لطلاب المرحلة الثانوية المرشحين من جميع الدول العربية المشاركة من قِبل منسقي وزارات التعليم بتلك الدول.

ويُعدُّ الاختبار مقياساً علمياً لاكتشاف الموهوبين في العالم العربي، وتهدف موهبة إلى نشر ثقافة الموهبة ودعم رعاية الموهوبين في العالم العربي، وقيادة حراك لاكتشاف ورعاية واحتضان الطاقات الشابة الموهوبة والمبدعة في العالم العربي، والإسهام في رعاية وبناء الطاقات العربية الشابة والواعدة نحو مستقبل زاهر.

وجرى تطوير مقياس خاص لهذه المبادرة "الموهوبون العرب" من قِبل مركز قياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، بما يوائم الثقافة العربية، وهو خاص باكتشاف الموهوبين والمبدعين في العالم العربي، ويعتمد على منهجية علمية ترتكز على أفضل الممارسات التربوية العالمية، كما يهدف المقياس إلى الكشف عن القدرات الكامنة من خلال عدد من الأبعاد (المرونة العقلية، والاستدلال الرياضي والمكاني، والاستدلال العلمي والميكانيكي، والاستدلال اللغوي وفهم المقروء).

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