أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية وتبوك والقصيم وحائل والحدود الشمالية والمدينة المنورة. وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة النعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 14.00 من مساء السبت. وفي تنبيه أخر للمنطقة الشرقية، ذكر المركز أنها تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والخفجي والخبر والدمام والقطيف، وتستمر حتى الساعة 16.00 من مساء السبت. وتشهد منطقة تبوك رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة الوجه واملج وضباء ونيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء السبت. ونبه المركز منطقة الحدود الشمالية من رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وعرعر ، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء السبت. وتشهد منطقة حائل رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق ، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء السبت. ونبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء السبت. وتشهد منطقة المدينة المنورة أيضاً رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة ينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء السبت.

6 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أتربة مثارة ورياح وشبه انعدام للرؤية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-27 أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية وتبوك والقصيم وحائل والحدود الشمالية والمدينة المنورة.



وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة النعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 14.00 من مساء السبت.



وفي تنبيه أخر للمنطقة الشرقية، ذكر المركز أنها تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والخفجي والخبر والدمام والقطيف، وتستمر حتى الساعة 16.00 من مساء السبت.



وتشهد منطقة تبوك رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة الوجه واملج وضباء ونيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء السبت.



ونبه المركز منطقة الحدود الشمالية من رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وعرعر ، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء السبت.



وتشهد منطقة حائل رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق ، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء السبت.



ونبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء السبت.



وتشهد منطقة المدينة المنورة أيضاً رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة ينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء السبت.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442 01:41 AM

6 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أتربة مثارة ورياح وشبه انعدام للرؤية تشمل عدداً كبيراً من المحافظات .. وتستمر الحالات حتى مساء السبت





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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية وتبوك والقصيم وحائل والحدود الشمالية والمدينة المنورة.



وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة النعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 14.00 من مساء السبت.



وفي تنبيه أخر للمنطقة الشرقية، ذكر المركز أنها تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والخفجي والخبر والدمام والقطيف، وتستمر حتى الساعة 16.00 من مساء السبت.



وتشهد منطقة تبوك رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة الوجه واملج وضباء ونيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء السبت.



ونبه المركز منطقة الحدود الشمالية من رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وعرعر ، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء السبت.



وتشهد منطقة حائل رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق ، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء السبت.



ونبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء السبت.



وتشهد منطقة المدينة المنورة أيضاً رياحاً نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة ينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء السبت.