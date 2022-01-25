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لمدة 4 سنوات .. " مجرشي " الشباب ينتقل إلى الأهلي

أعلن النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، عن التعاقد مع اللاعب علي مجرشي، البالغ من العمر 22 عاماً، قادماً من نادي الشباب بعقد يمتد لأربع سنوات قادمة، لتكون خامس صفقات "الميركاتو الشتوي " لنادي الأهلي.

ولعب مجرشي مع الشباب في الموسم الحالي بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 13 مباراة بمعدل دقائق لعب 408 دقائق.

وتقرر أن يشارك " مجرشي " التدريبات الجماعية في صفوف الفريق الجداوي، خلال الأيام المقبلة القريبة .

يذكر أن الأهلي يأتي في المركز التاسع برصيد 20 نقطة، في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لمدة 4 سنوات .. " مجرشي " الشباب ينتقل إلى الأهلي
سبق

أعلن النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، عن التعاقد مع اللاعب علي مجرشي، البالغ من العمر 22 عاماً، قادماً من نادي الشباب بعقد يمتد لأربع سنوات قادمة، لتكون خامس صفقات "الميركاتو الشتوي " لنادي الأهلي.

ولعب مجرشي مع الشباب في الموسم الحالي بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 13 مباراة بمعدل دقائق لعب 408 دقائق.

وتقرر أن يشارك " مجرشي " التدريبات الجماعية في صفوف الفريق الجداوي، خلال الأيام المقبلة القريبة .

يذكر أن الأهلي يأتي في المركز التاسع برصيد 20 نقطة، في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
09:26 PM

لمدة 4 سنوات .. " مجرشي " الشباب ينتقل إلى الأهلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلن النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، عن التعاقد مع اللاعب علي مجرشي، البالغ من العمر 22 عاماً، قادماً من نادي الشباب بعقد يمتد لأربع سنوات قادمة، لتكون خامس صفقات "الميركاتو الشتوي " لنادي الأهلي.

ولعب مجرشي مع الشباب في الموسم الحالي بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 13 مباراة بمعدل دقائق لعب 408 دقائق.

وتقرر أن يشارك " مجرشي " التدريبات الجماعية في صفوف الفريق الجداوي، خلال الأيام المقبلة القريبة .

يذكر أن الأهلي يأتي في المركز التاسع برصيد 20 نقطة، في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

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