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جامعة "محمد بن فهد" أول مؤسسة سعودية تنضم لـ"تكساس التعليمية العالمية"

حصلت على عضوية هيئة تايك TIEC التي تضم ٣١ جامعة بالولاية الأمريكية

حصلت جامعة الأمير محمد بن فهد على العضوية بالانتساب في هيئة تكساس التعليمية العالمية تايك (TIEC).

وتُعد جامعة الأمير محمد بن فهد أول جامعة تحصل على العضوية بالانتساب في هيئة تايك (TIEC) على مستوى العالم.

وتفصيلاً، هيئة تايك ( TIEC) هي تجمع لعدد ٣١ جامعة في ولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل في مختلف المشاريع العالمية، مثل تصميم أنظمة ومناهج جامعات جديدة، وتطوير المناهج، وإيجاد مشاريع تعاونية مع مختلف الجامعات العالمية.

ويمكن للعضو المنتسب الاستفادة من العديد من المزايا التي توفرها الهيئة، مثل شبكة جاهزة من الجامعات والمؤسسات عبر ولاية تكساس وعلى مستوى العالم، والانضمام إلى البرامج والمشاريع التي تقودها الهيئة، وكذلك استخدام قاعدة بيانات الهيئة في عمليات تنقُّل الطلاب، وإجراء البحوث العلمية والشراكات العالمية.

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جامعة "محمد بن فهد" أول مؤسسة سعودية تنضم لـ"تكساس التعليمية العالمية"
سبق

حصلت جامعة الأمير محمد بن فهد على العضوية بالانتساب في هيئة تكساس التعليمية العالمية تايك (TIEC).

وتُعد جامعة الأمير محمد بن فهد أول جامعة تحصل على العضوية بالانتساب في هيئة تايك (TIEC) على مستوى العالم.

وتفصيلاً، هيئة تايك ( TIEC) هي تجمع لعدد ٣١ جامعة في ولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل في مختلف المشاريع العالمية، مثل تصميم أنظمة ومناهج جامعات جديدة، وتطوير المناهج، وإيجاد مشاريع تعاونية مع مختلف الجامعات العالمية.

ويمكن للعضو المنتسب الاستفادة من العديد من المزايا التي توفرها الهيئة، مثل شبكة جاهزة من الجامعات والمؤسسات عبر ولاية تكساس وعلى مستوى العالم، والانضمام إلى البرامج والمشاريع التي تقودها الهيئة، وكذلك استخدام قاعدة بيانات الهيئة في عمليات تنقُّل الطلاب، وإجراء البحوث العلمية والشراكات العالمية.

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
12:29 AM

جامعة "محمد بن فهد" أول مؤسسة سعودية تنضم لـ"تكساس التعليمية العالمية"

حصلت على عضوية هيئة تايك TIEC التي تضم ٣١ جامعة بالولاية الأمريكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصلت جامعة الأمير محمد بن فهد على العضوية بالانتساب في هيئة تكساس التعليمية العالمية تايك (TIEC).

وتُعد جامعة الأمير محمد بن فهد أول جامعة تحصل على العضوية بالانتساب في هيئة تايك (TIEC) على مستوى العالم.

وتفصيلاً، هيئة تايك ( TIEC) هي تجمع لعدد ٣١ جامعة في ولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل في مختلف المشاريع العالمية، مثل تصميم أنظمة ومناهج جامعات جديدة، وتطوير المناهج، وإيجاد مشاريع تعاونية مع مختلف الجامعات العالمية.

ويمكن للعضو المنتسب الاستفادة من العديد من المزايا التي توفرها الهيئة، مثل شبكة جاهزة من الجامعات والمؤسسات عبر ولاية تكساس وعلى مستوى العالم، والانضمام إلى البرامج والمشاريع التي تقودها الهيئة، وكذلك استخدام قاعدة بيانات الهيئة في عمليات تنقُّل الطلاب، وإجراء البحوث العلمية والشراكات العالمية.

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