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"أبشر": 85 مليون عملية عبر المنصة في 2021

أسهمت في رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين

حققت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" في عام 2021، الكثير من الإنجازات التي أسهمت في رفع جودة حياة المواطنين والمقيمين والزوار، وسهّلت الوصول للخدمات المقدمة، التي تجاوزت (330) خدمة آمنة، إضافة إلى الربط مع أكثر من 80 جهة حكومية وخاصة.

ونفّذ المستفيدون من البوابة خلال عام 2021، أكثر من 85 مليون عملية، وأَجْرَوْا أكثر من 271 عملية استعلامية؛ حيث يستفيد من المنصة أكثر من 23 مليون مستخدم.. وتَمكن الدعم الفني للمنصة من استقبال أكثر من 1.5 مليون مكالمة على مدى العام.

وفيما يتعلق بتسجيل الدخول على "أبشر أفراد"؛ فهناك أكثر من 1.5 مليار عملية، وأكثر من 50 مليون عملية تسجيل دخول إلى "أبشر أعمال"، وأكثر من 1.3 مليون عملية تسجيل دخول إلى "أبشر حكومة".

وتَمكّن القائمون على منصة "أبشر" من إطلاق 36 خدمة جديدة، إضافة إلى التوسع في تقديم خدمة المجيب الآلي "مسرور" للمستفيدين؛ وذلك بهدف حصولهم على الإجابة عن استفساراتهم في وقت أسرع.

وحتى يتمكن المستفيدون من الوصول إلى الخدمات بسهولة ويسر؛ تم إطلاق دليل "أبشر أفراد" التفاعلي؛ حيث قدّم الدليل شروحات لأكثر من 300 خدمة.

ومن أبرز الخدمات التي تم تدشينها في عام 2021، كانت خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني، وخدمة المحفظة الرقمية، وتحتوي المحفظة أكثر من 25 مليون هوية رقمية.

يُذكر أن من الأرقام التي تحققت من خلال منصة "أبشر"، ونتيجة للتحول من التعاملات الورقية إلى التعاملات الإلكترونية؛ كان الحفاظ على أكثر من 34 ألف شجرة، وتوفير أكثر من 599 مليون ورقة، بالإضافة إلى التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.6 مليار طن متري، وهو ما وفر أكثر من 17.3 مليار ريال سعودي كنتيجة مباشرة لتنفيذ الخدمات الإلكترونية من أي مكان، دون الحاجة لمراجعة قطاعات الوزارة المختلفة لتنفيذ الخدمات.

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"أبشر": 85 مليون عملية عبر المنصة في 2021
سبق

حققت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" في عام 2021، الكثير من الإنجازات التي أسهمت في رفع جودة حياة المواطنين والمقيمين والزوار، وسهّلت الوصول للخدمات المقدمة، التي تجاوزت (330) خدمة آمنة، إضافة إلى الربط مع أكثر من 80 جهة حكومية وخاصة.

ونفّذ المستفيدون من البوابة خلال عام 2021، أكثر من 85 مليون عملية، وأَجْرَوْا أكثر من 271 عملية استعلامية؛ حيث يستفيد من المنصة أكثر من 23 مليون مستخدم.. وتَمكن الدعم الفني للمنصة من استقبال أكثر من 1.5 مليون مكالمة على مدى العام.

وفيما يتعلق بتسجيل الدخول على "أبشر أفراد"؛ فهناك أكثر من 1.5 مليار عملية، وأكثر من 50 مليون عملية تسجيل دخول إلى "أبشر أعمال"، وأكثر من 1.3 مليون عملية تسجيل دخول إلى "أبشر حكومة".

وتَمكّن القائمون على منصة "أبشر" من إطلاق 36 خدمة جديدة، إضافة إلى التوسع في تقديم خدمة المجيب الآلي "مسرور" للمستفيدين؛ وذلك بهدف حصولهم على الإجابة عن استفساراتهم في وقت أسرع.

وحتى يتمكن المستفيدون من الوصول إلى الخدمات بسهولة ويسر؛ تم إطلاق دليل "أبشر أفراد" التفاعلي؛ حيث قدّم الدليل شروحات لأكثر من 300 خدمة.

ومن أبرز الخدمات التي تم تدشينها في عام 2021، كانت خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني، وخدمة المحفظة الرقمية، وتحتوي المحفظة أكثر من 25 مليون هوية رقمية.

يُذكر أن من الأرقام التي تحققت من خلال منصة "أبشر"، ونتيجة للتحول من التعاملات الورقية إلى التعاملات الإلكترونية؛ كان الحفاظ على أكثر من 34 ألف شجرة، وتوفير أكثر من 599 مليون ورقة، بالإضافة إلى التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.6 مليار طن متري، وهو ما وفر أكثر من 17.3 مليار ريال سعودي كنتيجة مباشرة لتنفيذ الخدمات الإلكترونية من أي مكان، دون الحاجة لمراجعة قطاعات الوزارة المختلفة لتنفيذ الخدمات.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
10:35 AM

"أبشر": 85 مليون عملية عبر المنصة في 2021

أسهمت في رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حققت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" في عام 2021، الكثير من الإنجازات التي أسهمت في رفع جودة حياة المواطنين والمقيمين والزوار، وسهّلت الوصول للخدمات المقدمة، التي تجاوزت (330) خدمة آمنة، إضافة إلى الربط مع أكثر من 80 جهة حكومية وخاصة.

ونفّذ المستفيدون من البوابة خلال عام 2021، أكثر من 85 مليون عملية، وأَجْرَوْا أكثر من 271 عملية استعلامية؛ حيث يستفيد من المنصة أكثر من 23 مليون مستخدم.. وتَمكن الدعم الفني للمنصة من استقبال أكثر من 1.5 مليون مكالمة على مدى العام.

وفيما يتعلق بتسجيل الدخول على "أبشر أفراد"؛ فهناك أكثر من 1.5 مليار عملية، وأكثر من 50 مليون عملية تسجيل دخول إلى "أبشر أعمال"، وأكثر من 1.3 مليون عملية تسجيل دخول إلى "أبشر حكومة".

وتَمكّن القائمون على منصة "أبشر" من إطلاق 36 خدمة جديدة، إضافة إلى التوسع في تقديم خدمة المجيب الآلي "مسرور" للمستفيدين؛ وذلك بهدف حصولهم على الإجابة عن استفساراتهم في وقت أسرع.

وحتى يتمكن المستفيدون من الوصول إلى الخدمات بسهولة ويسر؛ تم إطلاق دليل "أبشر أفراد" التفاعلي؛ حيث قدّم الدليل شروحات لأكثر من 300 خدمة.

ومن أبرز الخدمات التي تم تدشينها في عام 2021، كانت خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني، وخدمة المحفظة الرقمية، وتحتوي المحفظة أكثر من 25 مليون هوية رقمية.

يُذكر أن من الأرقام التي تحققت من خلال منصة "أبشر"، ونتيجة للتحول من التعاملات الورقية إلى التعاملات الإلكترونية؛ كان الحفاظ على أكثر من 34 ألف شجرة، وتوفير أكثر من 599 مليون ورقة، بالإضافة إلى التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.6 مليار طن متري، وهو ما وفر أكثر من 17.3 مليار ريال سعودي كنتيجة مباشرة لتنفيذ الخدمات الإلكترونية من أي مكان، دون الحاجة لمراجعة قطاعات الوزارة المختلفة لتنفيذ الخدمات.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,837
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,648
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,881
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,742

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