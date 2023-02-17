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شاهد.. العثور على مفقود محمية التيسية "راعي الابل" حياً بعد فقدان الاتصال به

عثر عليه بعد تمشيط المنطقة بمشاركة الفرق الميدانية الأرضية على مدى يومين

عُثر فريق جمعية "عون" للبحث، اليوم الاثنين، على مفقود نفوذ محمية التيسية جنوب غرب لينة التابعة للحدود الشمالية والذي فقد من يوم السبت الماضي بعد انقطاع الاتصال به.

وفي التفاصيل، ذكرت جمعية عون للبحث والإنقاذ لـ"سبق" أن بلاغاً ورد للجمعية من أحد المقيمين يفيد عن تعرض أحد أقاربه من الجنسية السودانية "راعي إبل" للضياع في نفوذ محمية التيسية جنوب غرب لينة والذي فقد من يوم السبت الموافق 21 من جمادى الآخرة 1441 هـ، في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وكان آخر اتصال له يستنجد صباح أمس الأحد وبعدها انقطع الإرسال عنه.

وأضافت الجمعية أنه تم رفع الجاهزية وتم التنسيق مع مدير محمية الإمام تركي بن عبدالله والتنسيق لخطة البحث وتمت المشاركة بالفرق الميدانية الأرضية وتم تمشيط المنطقة قبيل مغرب يوم الأحد دون العثور عليه وعند حلول المساء توقف البحث وتم طلب دعم الطيران الشراعي الذي وصل مساء أمس الأحد للموقع.

وتابعت: مع بزوغ فجر اليوم الاثنين قام أبطال الجمعية بتقسيم منطقة البحث وتمشيط المنطقة عند الساعة السابعة صباحاً حتى تم العثور عليه بحمد الله من قبل أصحاب الحلال في منطقة بعيدة جداً من مكان فقده وهو يعاني من تعب شديد.

وتتقدم جمعية عون للبحث والإنقاذ بالشكر والتقدير لجميع الأعضاء المشاركين وشكر خاص وتقدير للمواطن مجول عديهان الشلاقي وراضي عديهان الشلاقي لاستضافتهما أعضاء الجمعية مساء الأحد وشكر خاص لمنسوبي محمية الإمام تركي بن عبدالله لحسن تعاونهم.

جمعية عون للبحث الحدود الشمالية نفوذ محمية التيسية مفقود نفوذ محمية التيسية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. العثور على مفقود محمية التيسية "راعي الابل" حياً بعد فقدان الاتصال به
سبق

عُثر فريق جمعية "عون" للبحث، اليوم الاثنين، على مفقود نفوذ محمية التيسية جنوب غرب لينة التابعة للحدود الشمالية والذي فقد من يوم السبت الماضي بعد انقطاع الاتصال به.

وفي التفاصيل، ذكرت جمعية عون للبحث والإنقاذ لـ"سبق" أن بلاغاً ورد للجمعية من أحد المقيمين يفيد عن تعرض أحد أقاربه من الجنسية السودانية "راعي إبل" للضياع في نفوذ محمية التيسية جنوب غرب لينة والذي فقد من يوم السبت الموافق 21 من جمادى الآخرة 1441 هـ، في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وكان آخر اتصال له يستنجد صباح أمس الأحد وبعدها انقطع الإرسال عنه.

وأضافت الجمعية أنه تم رفع الجاهزية وتم التنسيق مع مدير محمية الإمام تركي بن عبدالله والتنسيق لخطة البحث وتمت المشاركة بالفرق الميدانية الأرضية وتم تمشيط المنطقة قبيل مغرب يوم الأحد دون العثور عليه وعند حلول المساء توقف البحث وتم طلب دعم الطيران الشراعي الذي وصل مساء أمس الأحد للموقع.

وتابعت: مع بزوغ فجر اليوم الاثنين قام أبطال الجمعية بتقسيم منطقة البحث وتمشيط المنطقة عند الساعة السابعة صباحاً حتى تم العثور عليه بحمد الله من قبل أصحاب الحلال في منطقة بعيدة جداً من مكان فقده وهو يعاني من تعب شديد.

وتتقدم جمعية عون للبحث والإنقاذ بالشكر والتقدير لجميع الأعضاء المشاركين وشكر خاص وتقدير للمواطن مجول عديهان الشلاقي وراضي عديهان الشلاقي لاستضافتهما أعضاء الجمعية مساء الأحد وشكر خاص لمنسوبي محمية الإمام تركي بن عبدالله لحسن تعاونهم.

17 فبراير 2020 - 23 جمادى الآخر 1441
09:27 PM

شاهد.. العثور على مفقود محمية التيسية "راعي الابل" حياً بعد فقدان الاتصال به

عثر عليه بعد تمشيط المنطقة بمشاركة الفرق الميدانية الأرضية على مدى يومين

A A A
عبدالله السالم - الدمام
0
4,638

عُثر فريق جمعية "عون" للبحث، اليوم الاثنين، على مفقود نفوذ محمية التيسية جنوب غرب لينة التابعة للحدود الشمالية والذي فقد من يوم السبت الماضي بعد انقطاع الاتصال به.

وفي التفاصيل، ذكرت جمعية عون للبحث والإنقاذ لـ"سبق" أن بلاغاً ورد للجمعية من أحد المقيمين يفيد عن تعرض أحد أقاربه من الجنسية السودانية "راعي إبل" للضياع في نفوذ محمية التيسية جنوب غرب لينة والذي فقد من يوم السبت الموافق 21 من جمادى الآخرة 1441 هـ، في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وكان آخر اتصال له يستنجد صباح أمس الأحد وبعدها انقطع الإرسال عنه.

وأضافت الجمعية أنه تم رفع الجاهزية وتم التنسيق مع مدير محمية الإمام تركي بن عبدالله والتنسيق لخطة البحث وتمت المشاركة بالفرق الميدانية الأرضية وتم تمشيط المنطقة قبيل مغرب يوم الأحد دون العثور عليه وعند حلول المساء توقف البحث وتم طلب دعم الطيران الشراعي الذي وصل مساء أمس الأحد للموقع.

وتابعت: مع بزوغ فجر اليوم الاثنين قام أبطال الجمعية بتقسيم منطقة البحث وتمشيط المنطقة عند الساعة السابعة صباحاً حتى تم العثور عليه بحمد الله من قبل أصحاب الحلال في منطقة بعيدة جداً من مكان فقده وهو يعاني من تعب شديد.

وتتقدم جمعية عون للبحث والإنقاذ بالشكر والتقدير لجميع الأعضاء المشاركين وشكر خاص وتقدير للمواطن مجول عديهان الشلاقي وراضي عديهان الشلاقي لاستضافتهما أعضاء الجمعية مساء الأحد وشكر خاص لمنسوبي محمية الإمام تركي بن عبدالله لحسن تعاونهم.

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