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"الصحة": تسجيل 477 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 557 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 477 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 557 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، تسجيل 477 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 337243 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 557 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 322612 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 25 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4923 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9708 والحالات الحرجة 932 حالة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": تسجيل 477 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 557 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، تسجيل 477 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 337243 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 557 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 322612 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 25 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4923 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9708 والحالات الحرجة 932 حالة.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
03:36 PM
اخر تعديل
06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
04:44 PM

"الصحة": تسجيل 477 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 557 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
15,092

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، تسجيل 477 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 337243 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 557 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 322612 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 25 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4923 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9708 والحالات الحرجة 932 حالة.

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