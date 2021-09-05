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انقلاب عسكري في غينيا وأنباء عن اعتقال الرئيس وحل الحكومة ووقف العمل بالدستور

زعيم الانقلابيين "مامادي دومبوي" عنصر سابق في الفيلق الأجنبي الفرنسي

تضاربت الأنباء حول الاضطرابات الأمنية، التي تشهدها اليوم الأحد عاصمة غينيا مدينة كوناري، وأكدت مصادر اعتقال الرئيس الغيني .
وأفادت وسائل إعلام أن العسكريين الانقلابيين اعتقلوا الرئيس كوندي البالغ من العمر 83 عامًا وعددًا من كبار المسؤولين الآخرين في البلاد.
وتداول نشطاء في مواقع التواصل لقطات تظهر كوندي محاطًا بمجموعة من العسكريين.
وقالت مجلة Jeune Afrique إن محاولة الانقلاب يقودها عناصر في وحدة النخبة للمهامة الخاصة في الجيش التي تم إنشاؤها عام 2018، مشيرة إلى أن المنطقة التي يقع فيها القصر الرئاسي تعرضت منذ صباح اليوم لقصف مكثف.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن زعيم الانقلابيين هو قائد تلك الوحدة المدعو مامادي دومبوي، وهو عنصر سابق في الفيلق الأجنبي الفرنسي.

وأفادت وسائل إعلام بأن دومبوي أعلن قبل قليل عن حل الحكومة ووقف العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر محلي قوله إن السلطات اعتقلت 25 عسكريًا متورطًا في محاولة الانقلاب.

ويأتي ذلك على خلفية تقارير عن سماع دوي إطلاق النار في أنحاء متفرقة من العاصمة الغينية وضواحيها منذ صباح اليوم.

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انقلاب عسكري في غينيا وأنباء عن اعتقال الرئيس وحل الحكومة ووقف العمل بالدستور
سبق

تضاربت الأنباء حول الاضطرابات الأمنية، التي تشهدها اليوم الأحد عاصمة غينيا مدينة كوناري، وأكدت مصادر اعتقال الرئيس الغيني .
وأفادت وسائل إعلام أن العسكريين الانقلابيين اعتقلوا الرئيس كوندي البالغ من العمر 83 عامًا وعددًا من كبار المسؤولين الآخرين في البلاد.
وتداول نشطاء في مواقع التواصل لقطات تظهر كوندي محاطًا بمجموعة من العسكريين.
وقالت مجلة Jeune Afrique إن محاولة الانقلاب يقودها عناصر في وحدة النخبة للمهامة الخاصة في الجيش التي تم إنشاؤها عام 2018، مشيرة إلى أن المنطقة التي يقع فيها القصر الرئاسي تعرضت منذ صباح اليوم لقصف مكثف.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن زعيم الانقلابيين هو قائد تلك الوحدة المدعو مامادي دومبوي، وهو عنصر سابق في الفيلق الأجنبي الفرنسي.

وأفادت وسائل إعلام بأن دومبوي أعلن قبل قليل عن حل الحكومة ووقف العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر محلي قوله إن السلطات اعتقلت 25 عسكريًا متورطًا في محاولة الانقلاب.

ويأتي ذلك على خلفية تقارير عن سماع دوي إطلاق النار في أنحاء متفرقة من العاصمة الغينية وضواحيها منذ صباح اليوم.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
04:51 PM

انقلاب عسكري في غينيا وأنباء عن اعتقال الرئيس وحل الحكومة ووقف العمل بالدستور

زعيم الانقلابيين "مامادي دومبوي" عنصر سابق في الفيلق الأجنبي الفرنسي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تضاربت الأنباء حول الاضطرابات الأمنية، التي تشهدها اليوم الأحد عاصمة غينيا مدينة كوناري، وأكدت مصادر اعتقال الرئيس الغيني .
وأفادت وسائل إعلام أن العسكريين الانقلابيين اعتقلوا الرئيس كوندي البالغ من العمر 83 عامًا وعددًا من كبار المسؤولين الآخرين في البلاد.
وتداول نشطاء في مواقع التواصل لقطات تظهر كوندي محاطًا بمجموعة من العسكريين.
وقالت مجلة Jeune Afrique إن محاولة الانقلاب يقودها عناصر في وحدة النخبة للمهامة الخاصة في الجيش التي تم إنشاؤها عام 2018، مشيرة إلى أن المنطقة التي يقع فيها القصر الرئاسي تعرضت منذ صباح اليوم لقصف مكثف.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن زعيم الانقلابيين هو قائد تلك الوحدة المدعو مامادي دومبوي، وهو عنصر سابق في الفيلق الأجنبي الفرنسي.

وأفادت وسائل إعلام بأن دومبوي أعلن قبل قليل عن حل الحكومة ووقف العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن مصدر محلي قوله إن السلطات اعتقلت 25 عسكريًا متورطًا في محاولة الانقلاب.

ويأتي ذلك على خلفية تقارير عن سماع دوي إطلاق النار في أنحاء متفرقة من العاصمة الغينية وضواحيها منذ صباح اليوم.

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