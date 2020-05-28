إندونيسيا: 687 إصابة جديدة بكورونا

23 حالة وفاة ترفع الحصيلة إلى 1496

سجلت إندونيسيا، اليوم، 687 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 24538 حالة.

وأعلن المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، في بيان له، عن 23 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1496، في حين تماثل للشفاء 6240 شخصاً.