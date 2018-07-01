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حي العرب بعكاظ 12.. يمزج بين الثقافة العربية في الماضي والحاضر

يتضمن مشاركات متنوعة من مصر والإمارات وسلطنة عمان

يشهد حي العرب بسوق عكاظ في نسخته الثانية عشرة، مشاركات متنوعة من الدول العربية الشقيقة تجسد الثقافة والأصالة العربية المشتركة وتسهم في نقل المخزون الثقافي والتراثي العربي المشترك، مما كان له بالغ الأثر في إشعال الموروث الثقافي والحضاري والتاريخي العربي.

وتنوعت الفعاليات المقامة بحي العرب على أرض سوق عكاظ ما بين الحرف والصناعات التقليدية والأولون الفلكلورية التوعوية الهادفة مما ساعد في التسويق لسوق عكاظ للاطلاع على المخزون الثقافي والتراثي العربي المشترك.

ويشارك في النسخة الثانية عشرة لسوق عكاظ ثلاثة دول عربية وهي ضيف الشرف جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.

وبين مشرف حي العرب بسوق عكاظ 12 ناصر العبدالله ، أن مقر حي العرب بجادة سوق عكاظ يتكون من ثلاثة خيام ، يوجد بها مشاركات لخمس حرفيين من مصر والإمارات وسلطنة عمان .

وأوضح أن مشاركة سلطنة عمان تتضمن حرفيين في السعفيات والفضيات والنسيج والحلوى العمانية، ومشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة تتضمن حرفة السدو وحرفة الرحى والخياطة والخوص وحرفة "تلي"، أما مشاركة جمهورية مصر العربية "ضيف الشرف" تتضمن حرف التطريز والفضيات والخزف والنقش على النحاس "الخيامة".

وأشار إلى أنه إضافة إلى ذلك تقام على مسرح الحرف والفنون الشعبية الدولية بحي العرب كل نصف ساعة طوال فترة المهرجان عرضاً للألوان الشعبية من مصر والإمارات وسلطنة عمان .

الدورة 12 من سوق عكاظ سوق عكاظ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حي العرب بعكاظ 12.. يمزج بين الثقافة العربية في الماضي والحاضر
سبق

يشهد حي العرب بسوق عكاظ في نسخته الثانية عشرة، مشاركات متنوعة من الدول العربية الشقيقة تجسد الثقافة والأصالة العربية المشتركة وتسهم في نقل المخزون الثقافي والتراثي العربي المشترك، مما كان له بالغ الأثر في إشعال الموروث الثقافي والحضاري والتاريخي العربي.

وتنوعت الفعاليات المقامة بحي العرب على أرض سوق عكاظ ما بين الحرف والصناعات التقليدية والأولون الفلكلورية التوعوية الهادفة مما ساعد في التسويق لسوق عكاظ للاطلاع على المخزون الثقافي والتراثي العربي المشترك.

ويشارك في النسخة الثانية عشرة لسوق عكاظ ثلاثة دول عربية وهي ضيف الشرف جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.

وبين مشرف حي العرب بسوق عكاظ 12 ناصر العبدالله ، أن مقر حي العرب بجادة سوق عكاظ يتكون من ثلاثة خيام ، يوجد بها مشاركات لخمس حرفيين من مصر والإمارات وسلطنة عمان .

وأوضح أن مشاركة سلطنة عمان تتضمن حرفيين في السعفيات والفضيات والنسيج والحلوى العمانية، ومشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة تتضمن حرفة السدو وحرفة الرحى والخياطة والخوص وحرفة "تلي"، أما مشاركة جمهورية مصر العربية "ضيف الشرف" تتضمن حرف التطريز والفضيات والخزف والنقش على النحاس "الخيامة".

وأشار إلى أنه إضافة إلى ذلك تقام على مسرح الحرف والفنون الشعبية الدولية بحي العرب كل نصف ساعة طوال فترة المهرجان عرضاً للألوان الشعبية من مصر والإمارات وسلطنة عمان .

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
06:20 PM
اخر تعديل
02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
08:04 AM

حي العرب بعكاظ 12.. يمزج بين الثقافة العربية في الماضي والحاضر

يتضمن مشاركات متنوعة من مصر والإمارات وسلطنة عمان

A A A
متعب البقمي - الطائف
3
2,183

يشهد حي العرب بسوق عكاظ في نسخته الثانية عشرة، مشاركات متنوعة من الدول العربية الشقيقة تجسد الثقافة والأصالة العربية المشتركة وتسهم في نقل المخزون الثقافي والتراثي العربي المشترك، مما كان له بالغ الأثر في إشعال الموروث الثقافي والحضاري والتاريخي العربي.

وتنوعت الفعاليات المقامة بحي العرب على أرض سوق عكاظ ما بين الحرف والصناعات التقليدية والأولون الفلكلورية التوعوية الهادفة مما ساعد في التسويق لسوق عكاظ للاطلاع على المخزون الثقافي والتراثي العربي المشترك.

ويشارك في النسخة الثانية عشرة لسوق عكاظ ثلاثة دول عربية وهي ضيف الشرف جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.

وبين مشرف حي العرب بسوق عكاظ 12 ناصر العبدالله ، أن مقر حي العرب بجادة سوق عكاظ يتكون من ثلاثة خيام ، يوجد بها مشاركات لخمس حرفيين من مصر والإمارات وسلطنة عمان .

وأوضح أن مشاركة سلطنة عمان تتضمن حرفيين في السعفيات والفضيات والنسيج والحلوى العمانية، ومشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة تتضمن حرفة السدو وحرفة الرحى والخياطة والخوص وحرفة "تلي"، أما مشاركة جمهورية مصر العربية "ضيف الشرف" تتضمن حرف التطريز والفضيات والخزف والنقش على النحاس "الخيامة".

وأشار إلى أنه إضافة إلى ذلك تقام على مسرح الحرف والفنون الشعبية الدولية بحي العرب كل نصف ساعة طوال فترة المهرجان عرضاً للألوان الشعبية من مصر والإمارات وسلطنة عمان .

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