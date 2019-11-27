فيديو مخيف .. انهيارات صخرية بعدة طرق بفيفاء من جراء الأمطار الغزيرة

"المدني" أهاب بالجميع بأخذ الحيطة والحذر والتقيد بإرشادات السلامة

تسببت الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة التي يشهدها القطاع الجبلي بجازان في قطع بعض الطرق، كما أدّت، اليوم الأربعاء، إلى انهيار طرق عدة بمحافظة فيفاء شرق المنطقة.

وتفصيلاً، رصد مقطع فيديو وصف بالمخيف يوضح لحظة انهيار الطريق الرئيس لمحافظة فيفاء مما تسبب في عزل عدد من المساكن.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تحذيراتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر، وذلك بناءً لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى تعرض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام رؤية وهطول أمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة.

وأهبت المديرية بالجميع بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكدت أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.