النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو مخيف .. انهيارات صخرية بعدة طرق بفيفاء من جراء الأمطار الغزيرة

"المدني" أهاب بالجميع بأخذ الحيطة والحذر والتقيد بإرشادات السلامة

تسببت الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة التي يشهدها القطاع الجبلي بجازان في قطع بعض الطرق، كما أدّت، اليوم الأربعاء، إلى انهيار طرق عدة بمحافظة فيفاء شرق المنطقة.

وتفصيلاً، رصد مقطع فيديو وصف بالمخيف يوضح لحظة انهيار الطريق الرئيس لمحافظة فيفاء مما تسبب في عزل عدد من المساكن.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تحذيراتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر، وذلك بناءً لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى تعرض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام رؤية وهطول أمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة.

وأهبت المديرية بالجميع بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكدت أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

جازان فيفاء الأمطار الغزيرة الرياح الشديدة انهيار الصخور الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فيديو مخيف .. انهيارات صخرية بعدة طرق بفيفاء من جراء الأمطار الغزيرة
سبق

تسببت الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة التي يشهدها القطاع الجبلي بجازان في قطع بعض الطرق، كما أدّت، اليوم الأربعاء، إلى انهيار طرق عدة بمحافظة فيفاء شرق المنطقة.

وتفصيلاً، رصد مقطع فيديو وصف بالمخيف يوضح لحظة انهيار الطريق الرئيس لمحافظة فيفاء مما تسبب في عزل عدد من المساكن.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تحذيراتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر، وذلك بناءً لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى تعرض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام رؤية وهطول أمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة.

وأهبت المديرية بالجميع بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكدت أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
09:59 PM

فيديو مخيف .. انهيارات صخرية بعدة طرق بفيفاء من جراء الأمطار الغزيرة

"المدني" أهاب بالجميع بأخذ الحيطة والحذر والتقيد بإرشادات السلامة

A A A
فهد كاملي - جازان
9
12,066

تسببت الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة التي يشهدها القطاع الجبلي بجازان في قطع بعض الطرق، كما أدّت، اليوم الأربعاء، إلى انهيار طرق عدة بمحافظة فيفاء شرق المنطقة.

وتفصيلاً، رصد مقطع فيديو وصف بالمخيف يوضح لحظة انهيار الطريق الرئيس لمحافظة فيفاء مما تسبب في عزل عدد من المساكن.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تحذيراتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر، وذلك بناءً لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى تعرض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام رؤية وهطول أمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة.

وأهبت المديرية بالجميع بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكدت أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,179
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,675
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,051
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,410

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة