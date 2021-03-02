النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
أكدت أنها مستمرة في رصد وضبط كل مَن يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد توقف 3 ضباط في الحرس الملكي وموظفًا بالديوان الملكي في قضايا فساد وتلاعب

بالفيديو.. وافد ومواطن يضربان بالتعليمات عرض الحائط ويشتركان في توفير جلسات للمعسل بالرياض

بعد إغلاق جميع المقاهي في السعودية

"إذا لم تستحٍ فاصنع ما شئت"! هذا هو حال وافد ومواطن، اشتركا في توفير جلسات تقدِّم المعسل في الرياض بعد إغلاق جميع مقاهي "الشيشة" في السعودية.

يأتي ذلك في وقت تبذل فيه الدولة الغالي والنفيس حفاظًا على صحة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، بل حتى المخالفين، وتضامنت فيه جميع أجهزتها مع شعب بيد واحدة ضد فيروس كورونا، ثم يأتي في الخفاء وبعيدًا عن الأنظار مَن يضرب بتلك التعليمات عرض الحائط، في مخالفة للنظام والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية دون رادع، وفي تمرد واضح على أنظمتها مقابل القليل من الريالات التي لا تساوي شيئًا أمام صحة شعب!

‏وكشفت كاميرا "الإخبارية" جانبًا من حديث الوافد (من الجنسية السودانية) رغم إقراره بمنع الشيشة، وقال: "أصلاً الشيشة ممنوعة من زمان!". مضيفًا: "تأتي البلدية وتصادر البضاعة الموجودة التي ليست لها علاقة مع الزبون. تأتي للعامل فقط، ونحن نخاف، لكن صاحب المكان يكون موجودًا، وإذا حضرت البلدية أنا أهرب!".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. وافد ومواطن يضربان بالتعليمات عرض الحائط ويشتركان في توفير جلسات للمعسل بالرياض
سبق

"إذا لم تستحٍ فاصنع ما شئت"! هذا هو حال وافد ومواطن، اشتركا في توفير جلسات تقدِّم المعسل في الرياض بعد إغلاق جميع مقاهي "الشيشة" في السعودية.

يأتي ذلك في وقت تبذل فيه الدولة الغالي والنفيس حفاظًا على صحة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، بل حتى المخالفين، وتضامنت فيه جميع أجهزتها مع شعب بيد واحدة ضد فيروس كورونا، ثم يأتي في الخفاء وبعيدًا عن الأنظار مَن يضرب بتلك التعليمات عرض الحائط، في مخالفة للنظام والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية دون رادع، وفي تمرد واضح على أنظمتها مقابل القليل من الريالات التي لا تساوي شيئًا أمام صحة شعب!

‏وكشفت كاميرا "الإخبارية" جانبًا من حديث الوافد (من الجنسية السودانية) رغم إقراره بمنع الشيشة، وقال: "أصلاً الشيشة ممنوعة من زمان!". مضيفًا: "تأتي البلدية وتصادر البضاعة الموجودة التي ليست لها علاقة مع الزبون. تأتي للعامل فقط، ونحن نخاف، لكن صاحب المكان يكون موجودًا، وإذا حضرت البلدية أنا أهرب!".

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
11:28 PM

بالفيديو.. وافد ومواطن يضربان بالتعليمات عرض الحائط ويشتركان في توفير جلسات للمعسل بالرياض

بعد إغلاق جميع المقاهي في السعودية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
3,092

"إذا لم تستحٍ فاصنع ما شئت"! هذا هو حال وافد ومواطن، اشتركا في توفير جلسات تقدِّم المعسل في الرياض بعد إغلاق جميع مقاهي "الشيشة" في السعودية.

يأتي ذلك في وقت تبذل فيه الدولة الغالي والنفيس حفاظًا على صحة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، بل حتى المخالفين، وتضامنت فيه جميع أجهزتها مع شعب بيد واحدة ضد فيروس كورونا، ثم يأتي في الخفاء وبعيدًا عن الأنظار مَن يضرب بتلك التعليمات عرض الحائط، في مخالفة للنظام والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية دون رادع، وفي تمرد واضح على أنظمتها مقابل القليل من الريالات التي لا تساوي شيئًا أمام صحة شعب!

‏وكشفت كاميرا "الإخبارية" جانبًا من حديث الوافد (من الجنسية السودانية) رغم إقراره بمنع الشيشة، وقال: "أصلاً الشيشة ممنوعة من زمان!". مضيفًا: "تأتي البلدية وتصادر البضاعة الموجودة التي ليست لها علاقة مع الزبون. تأتي للعامل فقط، ونحن نخاف، لكن صاحب المكان يكون موجودًا، وإذا حضرت البلدية أنا أهرب!".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,613
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,875
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,462
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,961

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد
فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

علي آل شرمة
في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة