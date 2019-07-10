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فتش عن "الخفافيش".. مهمة رسمية تطير للصين تحقق في نشأة "كورونا"

وفد من "الصحة العالمية" مكون من خبيرين يقوم بالإعداد ووضع جدول أعمال

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن فريقًا من خبراء المنظمة توجهوا في مهمة رسمية إلى العاصمة الصينية بكين.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارجريت هاريس، في مؤتمر صحفي: إن "الفريق المكون من خبيرين، سيقوم بالإعداد ووضع جدول أعمال لتحقيق واسع حول منشأ فيروس كورونا، ومعرفة الحيوان الذي نقله إلى الإنسان، وما إذا كان الانتقال قد تم مباشرة من الخفافيش أم عبر أنواع وسيطة من حيوانات أخرى".

وأوضحت أن الفريق سينسق مع السلطات الصينية حول تفاصيل المواقع التي ستزورها لجنة التحقيق لجمع المعلومات؛ مشيرة إلى أن اللجنة مستقلة وستختار أعضاءها، ولن يشارك في اللجنة أي موظف من المنظمة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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فتش عن "الخفافيش".. مهمة رسمية تطير للصين تحقق في نشأة "كورونا"
سبق

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن فريقًا من خبراء المنظمة توجهوا في مهمة رسمية إلى العاصمة الصينية بكين.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارجريت هاريس، في مؤتمر صحفي: إن "الفريق المكون من خبيرين، سيقوم بالإعداد ووضع جدول أعمال لتحقيق واسع حول منشأ فيروس كورونا، ومعرفة الحيوان الذي نقله إلى الإنسان، وما إذا كان الانتقال قد تم مباشرة من الخفافيش أم عبر أنواع وسيطة من حيوانات أخرى".

وأوضحت أن الفريق سينسق مع السلطات الصينية حول تفاصيل المواقع التي ستزورها لجنة التحقيق لجمع المعلومات؛ مشيرة إلى أن اللجنة مستقلة وستختار أعضاءها، ولن يشارك في اللجنة أي موظف من المنظمة.

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
06:47 PM

فتش عن "الخفافيش".. مهمة رسمية تطير للصين تحقق في نشأة "كورونا"

وفد من "الصحة العالمية" مكون من خبيرين يقوم بالإعداد ووضع جدول أعمال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن فريقًا من خبراء المنظمة توجهوا في مهمة رسمية إلى العاصمة الصينية بكين.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارجريت هاريس، في مؤتمر صحفي: إن "الفريق المكون من خبيرين، سيقوم بالإعداد ووضع جدول أعمال لتحقيق واسع حول منشأ فيروس كورونا، ومعرفة الحيوان الذي نقله إلى الإنسان، وما إذا كان الانتقال قد تم مباشرة من الخفافيش أم عبر أنواع وسيطة من حيوانات أخرى".

وأوضحت أن الفريق سينسق مع السلطات الصينية حول تفاصيل المواقع التي ستزورها لجنة التحقيق لجمع المعلومات؛ مشيرة إلى أن اللجنة مستقلة وستختار أعضاءها، ولن يشارك في اللجنة أي موظف من المنظمة.

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