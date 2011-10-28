النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لجنة مزاين الحيران بمزاد السليمي للإبل بحائل تعلن الموعد والشروط

تخصيص شوط للإنتاج وآخر للمشتري.. ويُسمح ببكرة وقعود لكل مشارك بكل شوط

أعلنت لجنة مزاين الحيران بمزاد "السليمي" للإبل بنسخته الأولى بمحافظة السليمي (170 كلم جنوب حائل) شروط الحيران المشاركة بالمزاين، ووقت دخولها.

وأشارت إلى أن المشاركة اقتصرت على فئتَيْ البكار والقعدان من ألوان "الوضح، والشعل، والشقح، والصفر"، على أن يؤدي المشارك القسم على ملكيته للحيران، ويفصح عن عمرها، وأنه لم يتم العبث بها.

ودعت الراغبين في المشاركة والدخول للمنافسة على مزاين الحيران للتواصل عبر حسابات المزاد على ‏موقع ‏التواصل ‏الاجتماعي "تويتر، سناب، انستجرام" ‏alsulaimi_act‏، أو عبر قناة التواصل مع المشاركين وخدمتهم عبر تطبيق "واتساب" من خلال الرقم https:/ / wa.me/ 966506184009، وإرسال اسم المشارك، ولون الحيران المشارك بها، ونوعها.

وأوضحت اللجنة أنه تم تخصيص شوط للإنتاج، وشوط للمشتري، ويُسمح ببكرة وقعود لكل مشارك في كل شوط.

وكانت اللجنة التنظيمية للمزاد قد حددت الخميس والجمعة 19 و20 ربيع الأول 1442هـ موعدًا للمزاين، ويتم استلام الحيران المشاركة يوم الخميس من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء، فيما ستقيّم اللجنة المشاركات صباح الجمعة عند الساعة الـ8 صباحًا، وتعلن الفائزين الساعة التاسعة صباحًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لجنة مزاين الحيران بمزاد السليمي للإبل بحائل تعلن الموعد والشروط
سبق

أعلنت لجنة مزاين الحيران بمزاد "السليمي" للإبل بنسخته الأولى بمحافظة السليمي (170 كلم جنوب حائل) شروط الحيران المشاركة بالمزاين، ووقت دخولها.

وأشارت إلى أن المشاركة اقتصرت على فئتَيْ البكار والقعدان من ألوان "الوضح، والشعل، والشقح، والصفر"، على أن يؤدي المشارك القسم على ملكيته للحيران، ويفصح عن عمرها، وأنه لم يتم العبث بها.

ودعت الراغبين في المشاركة والدخول للمنافسة على مزاين الحيران للتواصل عبر حسابات المزاد على ‏موقع ‏التواصل ‏الاجتماعي "تويتر، سناب، انستجرام" ‏alsulaimi_act‏، أو عبر قناة التواصل مع المشاركين وخدمتهم عبر تطبيق "واتساب" من خلال الرقم https:/ / wa.me/ 966506184009، وإرسال اسم المشارك، ولون الحيران المشارك بها، ونوعها.

وأوضحت اللجنة أنه تم تخصيص شوط للإنتاج، وشوط للمشتري، ويُسمح ببكرة وقعود لكل مشارك في كل شوط.

وكانت اللجنة التنظيمية للمزاد قد حددت الخميس والجمعة 19 و20 ربيع الأول 1442هـ موعدًا للمزاين، ويتم استلام الحيران المشاركة يوم الخميس من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء، فيما ستقيّم اللجنة المشاركات صباح الجمعة عند الساعة الـ8 صباحًا، وتعلن الفائزين الساعة التاسعة صباحًا.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
10:15 PM

لجنة مزاين الحيران بمزاد السليمي للإبل بحائل تعلن الموعد والشروط

تخصيص شوط للإنتاج وآخر للمشتري.. ويُسمح ببكرة وقعود لكل مشارك بكل شوط

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
0
570

أعلنت لجنة مزاين الحيران بمزاد "السليمي" للإبل بنسخته الأولى بمحافظة السليمي (170 كلم جنوب حائل) شروط الحيران المشاركة بالمزاين، ووقت دخولها.

وأشارت إلى أن المشاركة اقتصرت على فئتَيْ البكار والقعدان من ألوان "الوضح، والشعل، والشقح، والصفر"، على أن يؤدي المشارك القسم على ملكيته للحيران، ويفصح عن عمرها، وأنه لم يتم العبث بها.

ودعت الراغبين في المشاركة والدخول للمنافسة على مزاين الحيران للتواصل عبر حسابات المزاد على ‏موقع ‏التواصل ‏الاجتماعي "تويتر، سناب، انستجرام" ‏alsulaimi_act‏، أو عبر قناة التواصل مع المشاركين وخدمتهم عبر تطبيق "واتساب" من خلال الرقم https:/ / wa.me/ 966506184009، وإرسال اسم المشارك، ولون الحيران المشارك بها، ونوعها.

وأوضحت اللجنة أنه تم تخصيص شوط للإنتاج، وشوط للمشتري، ويُسمح ببكرة وقعود لكل مشارك في كل شوط.

وكانت اللجنة التنظيمية للمزاد قد حددت الخميس والجمعة 19 و20 ربيع الأول 1442هـ موعدًا للمزاين، ويتم استلام الحيران المشاركة يوم الخميس من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء، فيما ستقيّم اللجنة المشاركات صباح الجمعة عند الساعة الـ8 صباحًا، وتعلن الفائزين الساعة التاسعة صباحًا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,308
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,713
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,569
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,763

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي
السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان
أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

ماجد البريكان
ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

حواء القرني
كفاكم أيها الأتراك!!

كفاكم أيها الأتراك!!

غسان محمد عسيلان
طبيب لكن أخلاقه تجارية!

طبيب لكن أخلاقه تجارية!

عبدالغني الشيخ
مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

علي آل شرمة
من الذي أخبر محمدًا؟!

من الذي أخبر محمدًا؟!

محمد الرطيان
هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

أحمد عجب
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة