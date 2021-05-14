النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 46869

"التأمينات" تمكّن عملاءها من جميع خدماتها بنسبة 100%

تزامناً مع الإجراءات الاحترازية المقررة للتعامل مع أزمة كورونا

مكّنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عملاءها من الوصول إلى جميع خدماتها بنسبة 100% عبر قنواتها الإلكترونية.

ويعد ذلك التحرك امتداداً لجهودها وتميزها المستمر في مسيرة التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية، حيث أولت منذ إنشائها أهمية عالية باستخدام التقنية والقنوات الإلكترونية لتمكينها من أداء أعمالها وخدمة عملائها بكل كفاءة وفعالية.

وتعتبر المؤسسة من الجهات التي صنفت من قبل برنامج التعاملات الإلكترونية "يسر" ضمن الفئة البلاتينية والتي تمثل أعلى فئات النضج والتحول للتعاملات الإلكترونية.

وقال مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لشؤون تقنية المعلومات أحمد بن محمد العمران: المؤسسة حققت إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازاتها العديدة في مسيرة تحولها للتعاملات الإلكترونية الحكومية، حيث استطاعت تقديم جميع خدماتها بنسبة 100% عبر قنواتها الإلكترونية.
وأضاف: في ظل أزمة كورونا الحالية وتزامناً مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من تفشي جائحة كورونا من تعليق للحضور لمقرات العمل وانتقال سريع للعمل عن بعد مع أهمية تقديم خدمات المؤسسة لعملائها في مختلف مناطق المملكة، تضاعفت الجهود مكللة بالنجاح نحو التحول الرقمي الكامل.

وأردف: المؤسسة استمرت في تقديم 98% من خدماتها عبر قنواتها الرقمية المتعددة سواء من خلال بوابتها الإلكترونية أو تطبيق "تأميناتي" للهواتف المحمولة أو الخدمات الاستباقية.

وتابع: المؤسسة أطلقت المكتب الإلكتروني مباشرة في بداية الأزمة والذي مكن تحويل الخدمات والاستفسارات التي تقدم عن طريق المكاتب والتي تشكل 2% من خدمات المؤسسة إلى خدمات إلكترونية إجرائية لتصل إلى تقديم جميع خدماتها بنسبة 100% .

وأكد "العمران" أن رؤية المؤسسة الطموحة واستثمارها خلال السنوات الماضية في بنيتها التقنية المتينة وعملها الدؤوب لتمكين التقنية والخدمات الإلكترونية كان له دور رئيس في تمكين منسوبي المؤسسة من العمل عن بعد بنسبة 100% بشكل سلس ووفق خطة عمل لانتقال جميع الموظفين واتخاذ الاستعدادات اللازمة للتوعية بالخيارات التقنية المتوفرة لتسهيل الوصول وعمليات التواصل مع أخذ متطلبات الأمن السيبراني بالاعتبار في وقت وجيز جدًا والذي انعكس بدوره على استمرارية العمل بالمؤسسة في جميع الوظائف وعدم توقف أي من مشاريع المؤسسة ومبادراتها.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التأمينات" تمكّن عملاءها من جميع خدماتها بنسبة 100%
سبق

مكّنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عملاءها من الوصول إلى جميع خدماتها بنسبة 100% عبر قنواتها الإلكترونية.

ويعد ذلك التحرك امتداداً لجهودها وتميزها المستمر في مسيرة التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية، حيث أولت منذ إنشائها أهمية عالية باستخدام التقنية والقنوات الإلكترونية لتمكينها من أداء أعمالها وخدمة عملائها بكل كفاءة وفعالية.

وتعتبر المؤسسة من الجهات التي صنفت من قبل برنامج التعاملات الإلكترونية "يسر" ضمن الفئة البلاتينية والتي تمثل أعلى فئات النضج والتحول للتعاملات الإلكترونية.

وقال مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لشؤون تقنية المعلومات أحمد بن محمد العمران: المؤسسة حققت إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازاتها العديدة في مسيرة تحولها للتعاملات الإلكترونية الحكومية، حيث استطاعت تقديم جميع خدماتها بنسبة 100% عبر قنواتها الإلكترونية.
وأضاف: في ظل أزمة كورونا الحالية وتزامناً مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من تفشي جائحة كورونا من تعليق للحضور لمقرات العمل وانتقال سريع للعمل عن بعد مع أهمية تقديم خدمات المؤسسة لعملائها في مختلف مناطق المملكة، تضاعفت الجهود مكللة بالنجاح نحو التحول الرقمي الكامل.

وأردف: المؤسسة استمرت في تقديم 98% من خدماتها عبر قنواتها الرقمية المتعددة سواء من خلال بوابتها الإلكترونية أو تطبيق "تأميناتي" للهواتف المحمولة أو الخدمات الاستباقية.

وتابع: المؤسسة أطلقت المكتب الإلكتروني مباشرة في بداية الأزمة والذي مكن تحويل الخدمات والاستفسارات التي تقدم عن طريق المكاتب والتي تشكل 2% من خدمات المؤسسة إلى خدمات إلكترونية إجرائية لتصل إلى تقديم جميع خدماتها بنسبة 100% .

وأكد "العمران" أن رؤية المؤسسة الطموحة واستثمارها خلال السنوات الماضية في بنيتها التقنية المتينة وعملها الدؤوب لتمكين التقنية والخدمات الإلكترونية كان له دور رئيس في تمكين منسوبي المؤسسة من العمل عن بعد بنسبة 100% بشكل سلس ووفق خطة عمل لانتقال جميع الموظفين واتخاذ الاستعدادات اللازمة للتوعية بالخيارات التقنية المتوفرة لتسهيل الوصول وعمليات التواصل مع أخذ متطلبات الأمن السيبراني بالاعتبار في وقت وجيز جدًا والذي انعكس بدوره على استمرارية العمل بالمؤسسة في جميع الوظائف وعدم توقف أي من مشاريع المؤسسة ومبادراتها.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
03:45 PM

"التأمينات" تمكّن عملاءها من جميع خدماتها بنسبة 100%

تزامناً مع الإجراءات الاحترازية المقررة للتعامل مع أزمة كورونا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
2,047

مكّنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عملاءها من الوصول إلى جميع خدماتها بنسبة 100% عبر قنواتها الإلكترونية.

ويعد ذلك التحرك امتداداً لجهودها وتميزها المستمر في مسيرة التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية، حيث أولت منذ إنشائها أهمية عالية باستخدام التقنية والقنوات الإلكترونية لتمكينها من أداء أعمالها وخدمة عملائها بكل كفاءة وفعالية.

وتعتبر المؤسسة من الجهات التي صنفت من قبل برنامج التعاملات الإلكترونية "يسر" ضمن الفئة البلاتينية والتي تمثل أعلى فئات النضج والتحول للتعاملات الإلكترونية.

وقال مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لشؤون تقنية المعلومات أحمد بن محمد العمران: المؤسسة حققت إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازاتها العديدة في مسيرة تحولها للتعاملات الإلكترونية الحكومية، حيث استطاعت تقديم جميع خدماتها بنسبة 100% عبر قنواتها الإلكترونية.
وأضاف: في ظل أزمة كورونا الحالية وتزامناً مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من تفشي جائحة كورونا من تعليق للحضور لمقرات العمل وانتقال سريع للعمل عن بعد مع أهمية تقديم خدمات المؤسسة لعملائها في مختلف مناطق المملكة، تضاعفت الجهود مكللة بالنجاح نحو التحول الرقمي الكامل.

وأردف: المؤسسة استمرت في تقديم 98% من خدماتها عبر قنواتها الرقمية المتعددة سواء من خلال بوابتها الإلكترونية أو تطبيق "تأميناتي" للهواتف المحمولة أو الخدمات الاستباقية.

وتابع: المؤسسة أطلقت المكتب الإلكتروني مباشرة في بداية الأزمة والذي مكن تحويل الخدمات والاستفسارات التي تقدم عن طريق المكاتب والتي تشكل 2% من خدمات المؤسسة إلى خدمات إلكترونية إجرائية لتصل إلى تقديم جميع خدماتها بنسبة 100% .

وأكد "العمران" أن رؤية المؤسسة الطموحة واستثمارها خلال السنوات الماضية في بنيتها التقنية المتينة وعملها الدؤوب لتمكين التقنية والخدمات الإلكترونية كان له دور رئيس في تمكين منسوبي المؤسسة من العمل عن بعد بنسبة 100% بشكل سلس ووفق خطة عمل لانتقال جميع الموظفين واتخاذ الاستعدادات اللازمة للتوعية بالخيارات التقنية المتوفرة لتسهيل الوصول وعمليات التواصل مع أخذ متطلبات الأمن السيبراني بالاعتبار في وقت وجيز جدًا والذي انعكس بدوره على استمرارية العمل بالمؤسسة في جميع الوظائف وعدم توقف أي من مشاريع المؤسسة ومبادراتها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,216
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,244
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,440
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,312

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي
معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة