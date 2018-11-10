النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد الخسارتين وغضب الجماهير.. النصر يقيل مدربه كارينيو

أعلن نادي النصر قبل قليل ‏‫عن قرار إقالة مدرب الفريق الأول دانييل كارينيو ..

‏وثمن النادي للمدرب كافة الجهود التي بذلها مع ناديه.

وكان نادي النصر قد خسر آخر مباريتين خاضهما الفريق، تلا ذلك مطالبات جماهير النادي بالبحث عن مدرب بديل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بعد الخسارتين وغضب الجماهير.. النصر يقيل مدربه كارينيو
سبق

أعلن نادي النصر قبل قليل ‏‫عن قرار إقالة مدرب الفريق الأول دانييل كارينيو ..

‏وثمن النادي للمدرب كافة الجهود التي بذلها مع ناديه.

وكان نادي النصر قد خسر آخر مباريتين خاضهما الفريق، تلا ذلك مطالبات جماهير النادي بالبحث عن مدرب بديل.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
02:31 PM
اخر تعديل
10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
03:16 PM

بعد الخسارتين وغضب الجماهير.. النصر يقيل مدربه كارينيو

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
27
4,689

أعلن نادي النصر قبل قليل ‏‫عن قرار إقالة مدرب الفريق الأول دانييل كارينيو ..

‏وثمن النادي للمدرب كافة الجهود التي بذلها مع ناديه.

وكان نادي النصر قد خسر آخر مباريتين خاضهما الفريق، تلا ذلك مطالبات جماهير النادي بالبحث عن مدرب بديل.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,365
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,639
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,079
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,249

كاريكاتير

قطراتير

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة