بعد الخسارتين وغضب الجماهير.. النصر يقيل مدربه كارينيو

أعلن نادي النصر قبل قليل عن قرار إقالة مدرب الفريق الأول دانييل كارينيو ..
وثمن النادي للمدرب كافة الجهود التي بذلها مع ناديه.
وكان نادي النصر قد خسر آخر مباريتين خاضهما الفريق، تلا ذلك مطالبات جماهير النادي بالبحث عن مدرب بديل.
أعلن نادي النصر قبل قليل عن قرار إقالة مدرب الفريق الأول دانييل كارينيو ..
وثمن النادي للمدرب كافة الجهود التي بذلها مع ناديه.
وكان نادي النصر قد خسر آخر مباريتين خاضهما الفريق، تلا ذلك مطالبات جماهير النادي بالبحث عن مدرب بديل.
أعلن نادي النصر قبل قليل عن قرار إقالة مدرب الفريق الأول دانييل كارينيو ..
وثمن النادي للمدرب كافة الجهود التي بذلها مع ناديه.
وكان نادي النصر قد خسر آخر مباريتين خاضهما الفريق، تلا ذلك مطالبات جماهير النادي بالبحث عن مدرب بديل.
أعلن نادي النصر قبل قليل عن قرار إقالة مدرب الفريق الأول دانييل كارينيو ..
وثمن النادي للمدرب كافة الجهود التي بذلها مع ناديه.
وكان نادي النصر قد خسر آخر مباريتين خاضهما الفريق، تلا ذلك مطالبات جماهير النادي بالبحث عن مدرب بديل.