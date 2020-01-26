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هجوم على دورية إيرانية يقتل ضابطاً وجندياً بتوقيع "المقاومة الأحوازية"

وقع في ساعة متأخرة والمستهدفان تابعان لعناصر الشرطة بـ"ميناء الخميني"

تمكنت المقاومة الأحوازية من قتل ضابط وجندي تابعين لنظام الاحتلال الإيراني؛ وذلك برصاص مجموعة من رجال المقاومة بعد استهدافها مركبة تابعة للاحتلال.

وذكرت مصادر لـ"أحوازنا" أن الهجوم وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس بمدينة خور موسى، حيث استهدفت المجموعة المقاومة، دورية لشرطة النظام الإيراني، مما أدى إلى مقتل الضابط والجندي على الفور.

وأفادت وكالة إيلنا الإيرانية أن الهجوم المسلح استهدف دورية تابعة لعناصر الشرطة في "ميناء الخميني"، مما أدى لمقتل عنصرين من أفراد الدورية، أحدهم برتبة ضابط والثاني جندي مكلّف.

وقال نائب قائد قوى شرطة الاحتلال في الأحواز العقيد علي قاسمبور، أن أشخاصاً مجهولين شنوا هجوماً على دورية لعناصر الشرطة في منطقة "بلوار خامنئي" في خور موسى، وهو ما أدى لمقتل اثنين منهم، مضيفاً أن أحد عناصر الشرطة قُتل في لحظة الهجوم، بينما توفي الضابط الثاني بعد نقله إلى المستشفى.

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هجوم على دورية إيرانية يقتل ضابطاً وجندياً بتوقيع "المقاومة الأحوازية"
سبق

تمكنت المقاومة الأحوازية من قتل ضابط وجندي تابعين لنظام الاحتلال الإيراني؛ وذلك برصاص مجموعة من رجال المقاومة بعد استهدافها مركبة تابعة للاحتلال.

وذكرت مصادر لـ"أحوازنا" أن الهجوم وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس بمدينة خور موسى، حيث استهدفت المجموعة المقاومة، دورية لشرطة النظام الإيراني، مما أدى إلى مقتل الضابط والجندي على الفور.

وأفادت وكالة إيلنا الإيرانية أن الهجوم المسلح استهدف دورية تابعة لعناصر الشرطة في "ميناء الخميني"، مما أدى لمقتل عنصرين من أفراد الدورية، أحدهم برتبة ضابط والثاني جندي مكلّف.

وقال نائب قائد قوى شرطة الاحتلال في الأحواز العقيد علي قاسمبور، أن أشخاصاً مجهولين شنوا هجوماً على دورية لعناصر الشرطة في منطقة "بلوار خامنئي" في خور موسى، وهو ما أدى لمقتل اثنين منهم، مضيفاً أن أحد عناصر الشرطة قُتل في لحظة الهجوم، بينما توفي الضابط الثاني بعد نقله إلى المستشفى.

26 يناير 2019 - 20 جمادى الأول 1440
04:05 PM

هجوم على دورية إيرانية يقتل ضابطاً وجندياً بتوقيع "المقاومة الأحوازية"

وقع في ساعة متأخرة والمستهدفان تابعان لعناصر الشرطة بـ"ميناء الخميني"

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هادي العصيمي - الرياض
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تمكنت المقاومة الأحوازية من قتل ضابط وجندي تابعين لنظام الاحتلال الإيراني؛ وذلك برصاص مجموعة من رجال المقاومة بعد استهدافها مركبة تابعة للاحتلال.

وذكرت مصادر لـ"أحوازنا" أن الهجوم وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس بمدينة خور موسى، حيث استهدفت المجموعة المقاومة، دورية لشرطة النظام الإيراني، مما أدى إلى مقتل الضابط والجندي على الفور.

وأفادت وكالة إيلنا الإيرانية أن الهجوم المسلح استهدف دورية تابعة لعناصر الشرطة في "ميناء الخميني"، مما أدى لمقتل عنصرين من أفراد الدورية، أحدهم برتبة ضابط والثاني جندي مكلّف.

وقال نائب قائد قوى شرطة الاحتلال في الأحواز العقيد علي قاسمبور، أن أشخاصاً مجهولين شنوا هجوماً على دورية لعناصر الشرطة في منطقة "بلوار خامنئي" في خور موسى، وهو ما أدى لمقتل اثنين منهم، مضيفاً أن أحد عناصر الشرطة قُتل في لحظة الهجوم، بينما توفي الضابط الثاني بعد نقله إلى المستشفى.

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