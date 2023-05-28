النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"عروس البحر" تتزين لاستقبال ضيوفها في "موسم جدة" قريبًا

يدعم مكانتها كثاني أكبر مدن العالم في التنوع الثقافي

تشهد عروس البحر الأحمر انطلاق "موسم جدة" الذي يستهدف مختلف الفئات العمرية من العائلات والأفراد على السواء، خلال الفترة من 8 يونيو إلى 18 يوليو 2019م؛ حيث سيعزز مكانة مدينة جدة؛ باعتبارها إحدى أهم الوجهات السياحية، والتي كان يفد الناس إليها من جميع أنحاء العالم عن طريق البحر، والبر، والجو، بفضل موقعها المميز على ساحل البحر الأحمر وتميز ثقافاتها المتعددة، وقربها الجغرافي من الحرمين الشريفين؛ مما يجعلها ثاني أكبر مدن العالم من حيث التنوع الثقافي، وتدفق الزوار طوال العام.

ويُعد موسم جدة أحد مواسم السعودية التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويهدف لإبراز الفرص التنموية وتسليط الضوء على المملكة كإحدى الدول السياحية الرائجة في العالم. ويسعى موسم جدة إلى دعم قطاع الفعاليات والمناسبات وتشغيلها وإدارتها كواحدة من أهم الصناعات الحيوية التي تُثري الاقتصاد الوطني؛ فضلًا عن تعزيز جهود الدولة في التنمية المجتمعية عبر تمكين شباب الوطن، وتوفير فرص عمل للشركات المحلية الناشئة والمتوسطة، وجذب الشركات العالمية إلى السوق السعودي.

ويُنتظر أن يعكس موسم جدة صورة الحياة المتوازنة في العاصمة التجارية للمملكة، ويعزز مساهمتها في القطاع السياحي الوطني، كما سيسلط الضوء على بحرها وفنها وأصالتها وتنوع ثقافاتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"عروس البحر" تتزين لاستقبال ضيوفها في "موسم جدة" قريبًا
سبق

تشهد عروس البحر الأحمر انطلاق "موسم جدة" الذي يستهدف مختلف الفئات العمرية من العائلات والأفراد على السواء، خلال الفترة من 8 يونيو إلى 18 يوليو 2019م؛ حيث سيعزز مكانة مدينة جدة؛ باعتبارها إحدى أهم الوجهات السياحية، والتي كان يفد الناس إليها من جميع أنحاء العالم عن طريق البحر، والبر، والجو، بفضل موقعها المميز على ساحل البحر الأحمر وتميز ثقافاتها المتعددة، وقربها الجغرافي من الحرمين الشريفين؛ مما يجعلها ثاني أكبر مدن العالم من حيث التنوع الثقافي، وتدفق الزوار طوال العام.

ويُعد موسم جدة أحد مواسم السعودية التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويهدف لإبراز الفرص التنموية وتسليط الضوء على المملكة كإحدى الدول السياحية الرائجة في العالم. ويسعى موسم جدة إلى دعم قطاع الفعاليات والمناسبات وتشغيلها وإدارتها كواحدة من أهم الصناعات الحيوية التي تُثري الاقتصاد الوطني؛ فضلًا عن تعزيز جهود الدولة في التنمية المجتمعية عبر تمكين شباب الوطن، وتوفير فرص عمل للشركات المحلية الناشئة والمتوسطة، وجذب الشركات العالمية إلى السوق السعودي.

ويُنتظر أن يعكس موسم جدة صورة الحياة المتوازنة في العاصمة التجارية للمملكة، ويعزز مساهمتها في القطاع السياحي الوطني، كما سيسلط الضوء على بحرها وفنها وأصالتها وتنوع ثقافاتها.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
12:33 PM

"عروس البحر" تتزين لاستقبال ضيوفها في "موسم جدة" قريبًا

يدعم مكانتها كثاني أكبر مدن العالم في التنوع الثقافي

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
2,380

تشهد عروس البحر الأحمر انطلاق "موسم جدة" الذي يستهدف مختلف الفئات العمرية من العائلات والأفراد على السواء، خلال الفترة من 8 يونيو إلى 18 يوليو 2019م؛ حيث سيعزز مكانة مدينة جدة؛ باعتبارها إحدى أهم الوجهات السياحية، والتي كان يفد الناس إليها من جميع أنحاء العالم عن طريق البحر، والبر، والجو، بفضل موقعها المميز على ساحل البحر الأحمر وتميز ثقافاتها المتعددة، وقربها الجغرافي من الحرمين الشريفين؛ مما يجعلها ثاني أكبر مدن العالم من حيث التنوع الثقافي، وتدفق الزوار طوال العام.

ويُعد موسم جدة أحد مواسم السعودية التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويهدف لإبراز الفرص التنموية وتسليط الضوء على المملكة كإحدى الدول السياحية الرائجة في العالم. ويسعى موسم جدة إلى دعم قطاع الفعاليات والمناسبات وتشغيلها وإدارتها كواحدة من أهم الصناعات الحيوية التي تُثري الاقتصاد الوطني؛ فضلًا عن تعزيز جهود الدولة في التنمية المجتمعية عبر تمكين شباب الوطن، وتوفير فرص عمل للشركات المحلية الناشئة والمتوسطة، وجذب الشركات العالمية إلى السوق السعودي.

ويُنتظر أن يعكس موسم جدة صورة الحياة المتوازنة في العاصمة التجارية للمملكة، ويعزز مساهمتها في القطاع السياحي الوطني، كما سيسلط الضوء على بحرها وفنها وأصالتها وتنوع ثقافاتها.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,020
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,924
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,182
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,545

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي
دعاة الصحوة وفقيه القرية

دعاة الصحوة وفقيه القرية

جمعان الكرت
رمضان بين جيلَيْن!

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي
ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

عبدالرحمن المرشد
ماذا نريد من الهيئة؟

ماذا نريد من الهيئة؟

صالح المسلّم
إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة