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إطلاق حملة "ننثرها لغدٍ أخضر" بمحمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية

لرفع نسبة الغطاء النباتي وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة

تطلق هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، بعد غدٍ، حملة لنثر البذور الموسمية بطائرات الدرون تحت شعار "ننثرها لغدٍ أخضر"، وذلك بشعيب مركز القليبة في منطقة تبوك.

وأوضحت الهيئة أن هذه الحملة تأتي في إطار تحقيق مستهدفات السعودية الخضراء وتعزيز إسهامات المملكة في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة وتنمية الغطاء النباتي، وإعادة تأهيل الأراضي من خلال نثر البذور.

وأشارت إلى أن إدارة الهيئة تسعى من خلال هذه الحملة وغيرها من الحملات المماثلة لرفع نسبة الغطاء النباتي وتحقيق التنمية المستدامة التي تعد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة لرفع الوعي، وتحسين مستوى جودة الحياة، وتشجيع المشاركات المجتمعية للمحافظة على الغطاء النباتي.

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إطلاق حملة "ننثرها لغدٍ أخضر" بمحمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية
سبق

تطلق هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، بعد غدٍ، حملة لنثر البذور الموسمية بطائرات الدرون تحت شعار "ننثرها لغدٍ أخضر"، وذلك بشعيب مركز القليبة في منطقة تبوك.

وأوضحت الهيئة أن هذه الحملة تأتي في إطار تحقيق مستهدفات السعودية الخضراء وتعزيز إسهامات المملكة في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة وتنمية الغطاء النباتي، وإعادة تأهيل الأراضي من خلال نثر البذور.

وأشارت إلى أن إدارة الهيئة تسعى من خلال هذه الحملة وغيرها من الحملات المماثلة لرفع نسبة الغطاء النباتي وتحقيق التنمية المستدامة التي تعد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة لرفع الوعي، وتحسين مستوى جودة الحياة، وتشجيع المشاركات المجتمعية للمحافظة على الغطاء النباتي.

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
02:49 PM
اخر تعديل
15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
08:31 PM

إطلاق حملة "ننثرها لغدٍ أخضر" بمحمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية

لرفع نسبة الغطاء النباتي وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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تطلق هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، بعد غدٍ، حملة لنثر البذور الموسمية بطائرات الدرون تحت شعار "ننثرها لغدٍ أخضر"، وذلك بشعيب مركز القليبة في منطقة تبوك.

وأوضحت الهيئة أن هذه الحملة تأتي في إطار تحقيق مستهدفات السعودية الخضراء وتعزيز إسهامات المملكة في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة وتنمية الغطاء النباتي، وإعادة تأهيل الأراضي من خلال نثر البذور.

وأشارت إلى أن إدارة الهيئة تسعى من خلال هذه الحملة وغيرها من الحملات المماثلة لرفع نسبة الغطاء النباتي وتحقيق التنمية المستدامة التي تعد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة لرفع الوعي، وتحسين مستوى جودة الحياة، وتشجيع المشاركات المجتمعية للمحافظة على الغطاء النباتي.

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