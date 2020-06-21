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"بلدية بارق" تهيئ الحدائق لاستقبال الزوار وتراقب الإجراءات الوقائية لكورونا

قامت بتعقيم مناطق ألعاب الأطفال وممرات وجلسات 11حديقة فى المحافظة

كثفت بلدية محافظة بارق جهودها الخدمية في الحدائق العامة بالمحافظة والمراكز التابعة حيث عملت على تهيئتها وأعمال الصيانة بها . جاء ذلك بتوجيه ومتابعة من رئيس البلدية المهندس محمد مرزن لقسم الخدمات، حيث تمت أعمال قص النجيلة الزراعية وتهذيبها وتمت أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة وتكثيف أعمال النظافة العامة للحدائق.

واشتملت التدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد أعمال التعقيم والتطهير لألعاب الأطفال والجلسات والممرات لأكثر من إحدى عشرة حديقة في المحافظة والمراكز التابعة.

يُشار إلى أنه من المتوقع بعد الموافقة الكريمة وقرار رفع منع التجول بالكامل أن تشهد الحدائق إقبالاً من الزوار والمرتادين وضعت البلدية خطة لمتابعة تطبيق كل الإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد الاجتماعي.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بلدية بارق" تهيئ الحدائق لاستقبال الزوار وتراقب الإجراءات الوقائية لكورونا
سبق

كثفت بلدية محافظة بارق جهودها الخدمية في الحدائق العامة بالمحافظة والمراكز التابعة حيث عملت على تهيئتها وأعمال الصيانة بها . جاء ذلك بتوجيه ومتابعة من رئيس البلدية المهندس محمد مرزن لقسم الخدمات، حيث تمت أعمال قص النجيلة الزراعية وتهذيبها وتمت أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة وتكثيف أعمال النظافة العامة للحدائق.

واشتملت التدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد أعمال التعقيم والتطهير لألعاب الأطفال والجلسات والممرات لأكثر من إحدى عشرة حديقة في المحافظة والمراكز التابعة.

يُشار إلى أنه من المتوقع بعد الموافقة الكريمة وقرار رفع منع التجول بالكامل أن تشهد الحدائق إقبالاً من الزوار والمرتادين وضعت البلدية خطة لمتابعة تطبيق كل الإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد الاجتماعي.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
01:20 AM

"بلدية بارق" تهيئ الحدائق لاستقبال الزوار وتراقب الإجراءات الوقائية لكورونا

قامت بتعقيم مناطق ألعاب الأطفال وممرات وجلسات 11حديقة فى المحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - بارق
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كثفت بلدية محافظة بارق جهودها الخدمية في الحدائق العامة بالمحافظة والمراكز التابعة حيث عملت على تهيئتها وأعمال الصيانة بها . جاء ذلك بتوجيه ومتابعة من رئيس البلدية المهندس محمد مرزن لقسم الخدمات، حيث تمت أعمال قص النجيلة الزراعية وتهذيبها وتمت أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة وتكثيف أعمال النظافة العامة للحدائق.

واشتملت التدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد أعمال التعقيم والتطهير لألعاب الأطفال والجلسات والممرات لأكثر من إحدى عشرة حديقة في المحافظة والمراكز التابعة.

يُشار إلى أنه من المتوقع بعد الموافقة الكريمة وقرار رفع منع التجول بالكامل أن تشهد الحدائق إقبالاً من الزوار والمرتادين وضعت البلدية خطة لمتابعة تطبيق كل الإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد الاجتماعي.

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