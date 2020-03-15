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تعقيم وكمامات ونصائح.. إجراءات احترازية في مطار عرعر لمواجهة "كورونا"

تخصيص فريق طبي للمسافرين بتعاون "الصحة".. قفافيز وإجابة عن الاستفسارات

ينفذ مطار عرعر، العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد عبر التعقيم وتطهير صالات سفر المغادرين والقادمين الذين يُقَدر عددهم بـ1000 مسافر يوميًّا، إضافة إلى تعقيم عربات النقل وغيرها.

كما تقوم إدارة مطار عرعر -بالتعاون مع الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية- بتخصيص فريق طبي لتعقيم أيدي المسافرين وتوزيع الكمامات والقفافيز الطبية والنصائح الطبية، والإجابة على الاستفسارات الطبية.

فيروس كورونا الجديد مطار عرعر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعقيم وكمامات ونصائح.. إجراءات احترازية في مطار عرعر لمواجهة "كورونا"
سبق

ينفذ مطار عرعر، العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد عبر التعقيم وتطهير صالات سفر المغادرين والقادمين الذين يُقَدر عددهم بـ1000 مسافر يوميًّا، إضافة إلى تعقيم عربات النقل وغيرها.

كما تقوم إدارة مطار عرعر -بالتعاون مع الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية- بتخصيص فريق طبي لتعقيم أيدي المسافرين وتوزيع الكمامات والقفافيز الطبية والنصائح الطبية، والإجابة على الاستفسارات الطبية.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
09:42 AM

تعقيم وكمامات ونصائح.. إجراءات احترازية في مطار عرعر لمواجهة "كورونا"

تخصيص فريق طبي للمسافرين بتعاون "الصحة".. قفافيز وإجابة عن الاستفسارات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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ينفذ مطار عرعر، العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد عبر التعقيم وتطهير صالات سفر المغادرين والقادمين الذين يُقَدر عددهم بـ1000 مسافر يوميًّا، إضافة إلى تعقيم عربات النقل وغيرها.

كما تقوم إدارة مطار عرعر -بالتعاون مع الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية- بتخصيص فريق طبي لتعقيم أيدي المسافرين وتوزيع الكمامات والقفافيز الطبية والنصائح الطبية، والإجابة على الاستفسارات الطبية.

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