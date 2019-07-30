أمانة مكة تكثف جهودها الرقابية بالمنطقة المركزية وأسواق الأسماك

لمراقبة المحلات ومنع الظواهر السلبية بالمناطق التي يوجد بها الحجاج

كشفت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" عن تكثيف بلدية الشوقية الفرعية نشاطها لمراقبة سوق السمك والسوق المركزي للخضار والفواكه والمواد الغذائية بحي الكعكية.

وأسفرت الجولات الميدانية عن إشعار إدارة سوق السمك باستبدال أوعية النفايات العادية بأخرى ذاتية الإغلاق، ووضع لوحات إرشادية بداخل السوق تشير إلى منع التدخين، واستخدام الثلج المجروش لحفظ الأسماك المعروضة للبيع، وإلزام العمالة المشغلة لمحلات بيع الأسماك بلبس القفازات، والتزام مباسط الخضراوات والفواكه بمزاولة النشاط داخل حدود المحل والتقيد بالأنظمة والتعليمات البلدية.

ومن جهة أخرى، كثّفت أمانة العاصمة المقدسة جهودها الرقابية في المنطقة المركزية بالحرم المكي الشريف لمراقبة المحلات التجارية ومنع الظواهر السلبية بالمناطق التي يوجد بها الحجاج بأعداد كبيرة وذلك بهدف تحقيق أعلى درجات الأمان الصحي لحجاج بيت الله الحرام وتوفير المواد الغذائية لهم بطريقة آمنة.

وقامت الإدارة العامة لشؤون البلديات وبلدية الغزة الفرعية بتشكيل عدد من الفرق الميدانية الرقابية لرصد المخالفات الصحية بالمنطقة المركزية، وكشفت الجولات الميدانية عن ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وضبط عمالة لا يحملون شهادات صحية وتم منع بروزات المحلات التي تعيق حركة السير، إضافةً إلى إغلاق المحلات المؤقتة التي تعمل دون تراخيص نظامية.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد عبدالله سمرقندي أن الأمانة ممثلة ببلدياتها الفرعية تكثف حملاتها الرقابية منذ وقت مبكر استعداداً لموسم الحج، حيث شملت الحملات العديد من الأسواق والمراكز التجارية والمطاعم في كل المواقع التي تقع على الشوارع الرئيسية والفرعية بمكة المكرمة، بهدف التأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية في تلك المحلات ولتقديم غذاء آمن لأهالي مكة المكرمة وزوار بيت الله الحرام.