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البرلمان العربي يُدين استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين بطائرة "مفخخة" في خميس مشيط

أكد تضامنه ووقوفه التام والكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية

أعرب البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين حيال استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للمدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط، بإطلاق طائرة بدون طيار "مفخخة".

وأكد البرلمان العربي في بيان له اليوم، تضامنه ووقوفه التام والكامل مع المملكة العربية السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صفٍّ واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، مشددًا في الوقت ذاته على أن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة هو تهديد لمنظومة الأمن القومي العربي.

ودعا البرلمان العربي إلى ضرورة وجود تحرك دولي عاجل وحاسم لوقف تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، واستهدافها المتكرر للمدنيين والأعيان المدنية في المملكة، والذي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها الدائم بجميع القوانين والأعراف الدولية، وسعيها المستمر إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، تنفيذًا للأجندة الإيرانية التخريبية.

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البرلمان العربي يُدين استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين بطائرة "مفخخة" في خميس مشيط
سبق

أعرب البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين حيال استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للمدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط، بإطلاق طائرة بدون طيار "مفخخة".

وأكد البرلمان العربي في بيان له اليوم، تضامنه ووقوفه التام والكامل مع المملكة العربية السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صفٍّ واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، مشددًا في الوقت ذاته على أن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة هو تهديد لمنظومة الأمن القومي العربي.

ودعا البرلمان العربي إلى ضرورة وجود تحرك دولي عاجل وحاسم لوقف تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، واستهدافها المتكرر للمدنيين والأعيان المدنية في المملكة، والذي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها الدائم بجميع القوانين والأعراف الدولية، وسعيها المستمر إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، تنفيذًا للأجندة الإيرانية التخريبية.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
08:20 AM

البرلمان العربي يُدين استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين بطائرة "مفخخة" في خميس مشيط

أكد تضامنه ووقوفه التام والكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أعرب البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين حيال استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للمدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط، بإطلاق طائرة بدون طيار "مفخخة".

وأكد البرلمان العربي في بيان له اليوم، تضامنه ووقوفه التام والكامل مع المملكة العربية السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صفٍّ واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، مشددًا في الوقت ذاته على أن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة هو تهديد لمنظومة الأمن القومي العربي.

ودعا البرلمان العربي إلى ضرورة وجود تحرك دولي عاجل وحاسم لوقف تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، واستهدافها المتكرر للمدنيين والأعيان المدنية في المملكة، والذي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها الدائم بجميع القوانين والأعراف الدولية، وسعيها المستمر إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، تنفيذًا للأجندة الإيرانية التخريبية.

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