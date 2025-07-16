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نائب الرئيس اليمني: استهداف الحوثي المدنيين بالسعودية يؤكد تبعيته للنظام الإيراني

ثمَّن تضحيات جيش بلاده في مواجهة اعتداءات الميليشيا على مأرب والمناطق اليمنية

أدان نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إطلاقها للصواريخ الباليستية والطيران المسير باتجاه الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.

وتفصيلاً، أكد الفريق الركن محسن: إن تلك الحوادث المتكررة تؤكد تبعية هذه الميليشيات للنظام الإيراني ورفضها كل مبادرات السلام.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه نائب الرئيس اليمني، بمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، كُرس للاطلاع على المستجدات وتطورات الأوضاع في المحافظة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وثمّن الفريق محسن بجهود وتضحيات الجيش في بلاده في مواجهة اعتداءات وصلف الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال: إن ما تتعرض له محافظة مأرب وعدد من المناطق اليمنية من اعتداءات إجرامية بالطيران المسير والصواريخ الباليستية من قِبل ميليشيا الحوثي يعد امتدادًا وتنفيذًا للمخطط الإيراني في محاولات حثيثة للعبث بأمن اليمن والمنطقة.

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نائب الرئيس اليمني: استهداف الحوثي المدنيين بالسعودية يؤكد تبعيته للنظام الإيراني
سبق

أدان نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إطلاقها للصواريخ الباليستية والطيران المسير باتجاه الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.

وتفصيلاً، أكد الفريق الركن محسن: إن تلك الحوادث المتكررة تؤكد تبعية هذه الميليشيات للنظام الإيراني ورفضها كل مبادرات السلام.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه نائب الرئيس اليمني، بمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، كُرس للاطلاع على المستجدات وتطورات الأوضاع في المحافظة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وثمّن الفريق محسن بجهود وتضحيات الجيش في بلاده في مواجهة اعتداءات وصلف الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال: إن ما تتعرض له محافظة مأرب وعدد من المناطق اليمنية من اعتداءات إجرامية بالطيران المسير والصواريخ الباليستية من قِبل ميليشيا الحوثي يعد امتدادًا وتنفيذًا للمخطط الإيراني في محاولات حثيثة للعبث بأمن اليمن والمنطقة.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
01:51 AM
اخر تعديل
16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
02:09 AM

نائب الرئيس اليمني: استهداف الحوثي المدنيين بالسعودية يؤكد تبعيته للنظام الإيراني

ثمَّن تضحيات جيش بلاده في مواجهة اعتداءات الميليشيا على مأرب والمناطق اليمنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدان نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إطلاقها للصواريخ الباليستية والطيران المسير باتجاه الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.

وتفصيلاً، أكد الفريق الركن محسن: إن تلك الحوادث المتكررة تؤكد تبعية هذه الميليشيات للنظام الإيراني ورفضها كل مبادرات السلام.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه نائب الرئيس اليمني، بمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، كُرس للاطلاع على المستجدات وتطورات الأوضاع في المحافظة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وثمّن الفريق محسن بجهود وتضحيات الجيش في بلاده في مواجهة اعتداءات وصلف الميليشيات الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال: إن ما تتعرض له محافظة مأرب وعدد من المناطق اليمنية من اعتداءات إجرامية بالطيران المسير والصواريخ الباليستية من قِبل ميليشيا الحوثي يعد امتدادًا وتنفيذًا للمخطط الإيراني في محاولات حثيثة للعبث بأمن اليمن والمنطقة.

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