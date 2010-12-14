النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 65 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 82 خلال الـ24 ساعة الماضية

لمناقشة التقارير المالية والإدارية.. "الفيصل" يترأس اجتماع مجلس الأولمبية

يترأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الاجتماع الثاني لمجلس إدارة اللجنة بحضور النائب الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد غدًا الأربعاء في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.

وسيناقش الاجتماع التقارير المالية والإدارية للجنة، وتقرير دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو2020)، وتقرير عن المركز السعودي الأولمبي للتدريب، إضافة لبرامج ومبادرات ومشاريع اللجنة خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن مجلس إدارة الأولمبية يضم عضوية كلاً من: الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، والأمير خالد بن الوليد بن طلال، الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان، وياسر بن عثمان الرميان، وياسر بن حسن المسحل، وأحمد بن شاهر طباع، وأضواء بنت عبدالرحمن العريفي، والعميد شداد بن طالع العمري، وأحمد بن محمد الصبان، والدكتور حبيب بن علي الربعان، والدكتور غسان بن يوسف طاشكندي، والمهندس أحمد بن صفوان القضماني، وإبراهيم بن سلمان المعيقل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
لمناقشة التقارير المالية والإدارية.. "الفيصل" يترأس اجتماع مجلس الأولمبية
سبق

يترأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الاجتماع الثاني لمجلس إدارة اللجنة بحضور النائب الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد غدًا الأربعاء في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.

وسيناقش الاجتماع التقارير المالية والإدارية للجنة، وتقرير دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو2020)، وتقرير عن المركز السعودي الأولمبي للتدريب، إضافة لبرامج ومبادرات ومشاريع اللجنة خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن مجلس إدارة الأولمبية يضم عضوية كلاً من: الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، والأمير خالد بن الوليد بن طلال، الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان، وياسر بن عثمان الرميان، وياسر بن حسن المسحل، وأحمد بن شاهر طباع، وأضواء بنت عبدالرحمن العريفي، والعميد شداد بن طالع العمري، وأحمد بن محمد الصبان، والدكتور حبيب بن علي الربعان، والدكتور غسان بن يوسف طاشكندي، والمهندس أحمد بن صفوان القضماني، وإبراهيم بن سلمان المعيقل.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
02:51 PM

لمناقشة التقارير المالية والإدارية.. "الفيصل" يترأس اجتماع مجلس الأولمبية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
344

يترأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الاجتماع الثاني لمجلس إدارة اللجنة بحضور النائب الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد غدًا الأربعاء في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.

وسيناقش الاجتماع التقارير المالية والإدارية للجنة، وتقرير دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو2020)، وتقرير عن المركز السعودي الأولمبي للتدريب، إضافة لبرامج ومبادرات ومشاريع اللجنة خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن مجلس إدارة الأولمبية يضم عضوية كلاً من: الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، والأمير خالد بن الوليد بن طلال، الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان، وياسر بن عثمان الرميان، وياسر بن حسن المسحل، وأحمد بن شاهر طباع، وأضواء بنت عبدالرحمن العريفي، والعميد شداد بن طالع العمري، وأحمد بن محمد الصبان، والدكتور حبيب بن علي الربعان، والدكتور غسان بن يوسف طاشكندي، والمهندس أحمد بن صفوان القضماني، وإبراهيم بن سلمان المعيقل.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,518
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,729
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,465
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,407

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة