لمناقشة التقارير المالية والإدارية.. "الفيصل" يترأس اجتماع مجلس الأولمبية

يترأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الاجتماع الثاني لمجلس إدارة اللجنة بحضور النائب الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد غدًا الأربعاء في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.

وسيناقش الاجتماع التقارير المالية والإدارية للجنة، وتقرير دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو2020)، وتقرير عن المركز السعودي الأولمبي للتدريب، إضافة لبرامج ومبادرات ومشاريع اللجنة خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن مجلس إدارة الأولمبية يضم عضوية كلاً من: الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، والأمير خالد بن الوليد بن طلال، الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان، وياسر بن عثمان الرميان، وياسر بن حسن المسحل، وأحمد بن شاهر طباع، وأضواء بنت عبدالرحمن العريفي، والعميد شداد بن طالع العمري، وأحمد بن محمد الصبان، والدكتور حبيب بن علي الربعان، والدكتور غسان بن يوسف طاشكندي، والمهندس أحمد بن صفوان القضماني، وإبراهيم بن سلمان المعيقل.