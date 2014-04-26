برامج تتناغم.. 10 أيام رمضانية تحمل جهود "الأمن الفكري" بالحرم

"النافعي": فرق عمل.. وإنجاز يجمع بين شرف المكان والزمان

قدمت الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام، خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك ولمدة عشرة أيام متتالية، العديد من البرامج النوعية، من خلال اللقاءات والمحاضرات والدورات التدريبية والنشرات التوعوية والكتب الإلكترونية.

وأوضح مدير الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام، علي بن حامد النافعي، أن جميع البرامج تخدم جوانب كثيرة من أبرزها تعزيز الأمن الفكري ونشر الوسطية والاعتدال وتعزيز عدد من القيم المهمة في هذا الموسم العظيم ؛ حيث تم تغطية أكثر من ١٤ برنامجاً عبر الإدارات المرتبطة بالإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام، وبتعاون جميع الزملاء بالإدارات العامة بالرئاسة، في تناغم جميل بين فرق العمل واجتماع بين شرف المكان وشرف الزمان وشرف الخدمة.

وأشار "النافعي" إلى أن هذا الإنجاز جاء بإشراف ومتابعة مباشرة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس ؛ وفق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- ومواكبةً للرؤية المباركة رؤية المملكة ٢٠٣٠.



