صرفت أمانة منطقة عسير 18.867.831 ريالاً لصالح المقاولين المتعاقدين بمشاريع السفلتة والإنارة الجاري تنفيذها بالمنطقة. وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية بتوجيهٍ من الوزير ماجد الحقيل، على حصر كافة المستحقات للمقاولين المنتهية إجراءاتهم النظامية، مبيناً أن صرف مستحقات المقاولين جاء على حسب مؤشرات إنجاز المقاولين لمشاريع القطاع البلدي المتعاقد عليها بالمنطقة. وأشار أن الأمانة حريصة على إنجاز كافة المشاريع وفق ما هو مخطط، حيث تحظى تلك المشاريع بمتابعة دقيقة خلال مراحل إنجازها، وخصوصاً المشاريع الرئيسة والحيوية الخاصة بدعم القطاع البلدي بالمنطقة الذي يمثل أحد الأركان الرئيسة للتنمية بما يعود بالنفع. وتسعى الأمانة لدعم السيولة الخاصة بمشاريع المنطقة التي تساهم في دعم المقاولين في تأدية الأعمال المتعاقد عليها وفق ما هو مأمول. وشملت مشاريع السفلتة والإنارة لمدن ومحافظات منطقة عسير، خميس مشيط وبيشة وظهران الجنوب والنماص ومحايل عسير وتنومه والحرجة وبللحمر والواديين والحازمي وأحدرفيدة والمجاردة.

"أمانة عسير" تصرف أكثر من 18 مليون ريال كمستحقات لمقاولي السفلتة والإنارة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-09-14 صرفت أمانة منطقة عسير 18.867.831 ريالاً لصالح المقاولين المتعاقدين بمشاريع السفلتة والإنارة الجاري تنفيذها بالمنطقة.



وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية بتوجيهٍ من الوزير ماجد الحقيل، على حصر كافة المستحقات للمقاولين المنتهية إجراءاتهم النظامية، مبيناً أن صرف مستحقات المقاولين جاء على حسب مؤشرات إنجاز المقاولين لمشاريع القطاع البلدي المتعاقد عليها بالمنطقة.



وأشار أن الأمانة حريصة على إنجاز كافة المشاريع وفق ما هو مخطط، حيث تحظى تلك المشاريع بمتابعة دقيقة خلال مراحل إنجازها، وخصوصاً المشاريع الرئيسة والحيوية الخاصة بدعم القطاع البلدي بالمنطقة الذي يمثل أحد الأركان الرئيسة للتنمية بما يعود بالنفع.



وتسعى الأمانة لدعم السيولة الخاصة بمشاريع المنطقة التي تساهم في دعم المقاولين في تأدية الأعمال المتعاقد عليها وفق ما هو مأمول.



وشملت مشاريع السفلتة والإنارة لمدن ومحافظات منطقة عسير، خميس مشيط وبيشة وظهران الجنوب والنماص ومحايل عسير وتنومه والحرجة وبللحمر والواديين والحازمي وأحدرفيدة والمجاردة.

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442 07:00 PM

"أمانة عسير" تصرف أكثر من 18 مليون ريال كمستحقات لمقاولي السفلتة والإنارة عن المشاريع الجاري تنفيذها بالمنطقة





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صرفت أمانة منطقة عسير 18.867.831 ريالاً لصالح المقاولين المتعاقدين بمشاريع السفلتة والإنارة الجاري تنفيذها بالمنطقة.



وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية بتوجيهٍ من الوزير ماجد الحقيل، على حصر كافة المستحقات للمقاولين المنتهية إجراءاتهم النظامية، مبيناً أن صرف مستحقات المقاولين جاء على حسب مؤشرات إنجاز المقاولين لمشاريع القطاع البلدي المتعاقد عليها بالمنطقة.



وأشار أن الأمانة حريصة على إنجاز كافة المشاريع وفق ما هو مخطط، حيث تحظى تلك المشاريع بمتابعة دقيقة خلال مراحل إنجازها، وخصوصاً المشاريع الرئيسة والحيوية الخاصة بدعم القطاع البلدي بالمنطقة الذي يمثل أحد الأركان الرئيسة للتنمية بما يعود بالنفع.



وتسعى الأمانة لدعم السيولة الخاصة بمشاريع المنطقة التي تساهم في دعم المقاولين في تأدية الأعمال المتعاقد عليها وفق ما هو مأمول.



وشملت مشاريع السفلتة والإنارة لمدن ومحافظات منطقة عسير، خميس مشيط وبيشة وظهران الجنوب والنماص ومحايل عسير وتنومه والحرجة وبللحمر والواديين والحازمي وأحدرفيدة والمجاردة.