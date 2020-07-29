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الأكبر فى الأفلاج .."آل عمار" يفتتح حديقة الملك فهد

تبلغ مساحتها 50 ألف متر وساحة ألعاب بسعة ٤٧٩٩

افتتح رئيس بلدية الأفلاج المهندس رشيد عجب آل عمار، أكبر حديقة بالمحافظة وذلك بحضور أعضاء المجلس البلدي وأعضاء رابطة الأفلاج الخضراء.

وتعتبر حديقة الملك فهد التي تم الانتهاء من تنفيذها بجهود بلدية الأفلاج الذاتية أكبر حديقة بالمحافظة؛ حيث بلغت مساحتها 50 ألف متر مربع منها 31885 مترًا مربعًا مسطحات خضراء وساحة ألعاب بسعة ٤٧٩٩ مترًا مربعًا وأشجار ظل ومواقع استثمارية، كما تمت تهيئة الحديقة لاستقبال الزوار .

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الأكبر فى الأفلاج .."آل عمار" يفتتح حديقة الملك فهد
سبق

افتتح رئيس بلدية الأفلاج المهندس رشيد عجب آل عمار، أكبر حديقة بالمحافظة وذلك بحضور أعضاء المجلس البلدي وأعضاء رابطة الأفلاج الخضراء.

وتعتبر حديقة الملك فهد التي تم الانتهاء من تنفيذها بجهود بلدية الأفلاج الذاتية أكبر حديقة بالمحافظة؛ حيث بلغت مساحتها 50 ألف متر مربع منها 31885 مترًا مربعًا مسطحات خضراء وساحة ألعاب بسعة ٤٧٩٩ مترًا مربعًا وأشجار ظل ومواقع استثمارية، كما تمت تهيئة الحديقة لاستقبال الزوار .

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
08:55 PM

الأكبر فى الأفلاج .."آل عمار" يفتتح حديقة الملك فهد

تبلغ مساحتها 50 ألف متر وساحة ألعاب بسعة ٤٧٩٩

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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افتتح رئيس بلدية الأفلاج المهندس رشيد عجب آل عمار، أكبر حديقة بالمحافظة وذلك بحضور أعضاء المجلس البلدي وأعضاء رابطة الأفلاج الخضراء.

وتعتبر حديقة الملك فهد التي تم الانتهاء من تنفيذها بجهود بلدية الأفلاج الذاتية أكبر حديقة بالمحافظة؛ حيث بلغت مساحتها 50 ألف متر مربع منها 31885 مترًا مربعًا مسطحات خضراء وساحة ألعاب بسعة ٤٧٩٩ مترًا مربعًا وأشجار ظل ومواقع استثمارية، كما تمت تهيئة الحديقة لاستقبال الزوار .

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