النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 38 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 32 خلال الـ24 ساعة الماضية

"ملكية ينبع" ترعى اتفاقية تمويل بين "واعد" و"روابط العالمية الصناعية"

ضمن اتفاقيات دعم الشركات الناشئة بمجال البتروكيماويات بالمدن التابعة للهيئة

جرى اليوم الثلاثاء بالهيئة الملكية بينبع إقامة حفل توقيع اتفاقية تمويل بين مركز أرامكو لريادة الأعمال (واعد) وشركة روابط العالمية الصناعية والمتخصصة في مجال الصناعات المطاطية بمناسبة تحقيقها المركز الأول في جولة واعد لريادة الأعمال بمدينة ينبع الصناعية.

يأتي ذلك ضمن مذكرة تفاهم تم إبرامها بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع مع مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال "واعد"، لدعم تأسيس الشركات الناشئة في مجال البتروكيماويات في المدن التابعة للهيئة الملكية.

كما افتتح اليوم الثلاثاء مركز مشورة للإرشاد الأسري والاستشارات والتدريب بينبع الصناعية، على شرف محمد باجرفان مدير عام الخدمات المساندة وبحضور مدراء برنامج الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية والعمليات المالية، حيث قدمت المختصات بالمركز عرضًا للخدمات التي تقدم للمستفيدين.

ويعتبر مركز مشورة مركزاً متخصصاً في الإرشاد الأسري يقدم خدمات متخصصة "أسرية، زواجية، تربوية، اجتماعية، نفسية" ويهدف إلى استقبال المشكلات الاجتماعية (الأسرية والفردية) وتقديم الحلول الملائمة لها، وفق منظور علمي يتوافق مع الثوابت والأطر المرجعية للمجتمع السعودي وبما يتماشى مع تطلعات التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في مدينة ينبع الصناعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"ملكية ينبع" ترعى اتفاقية تمويل بين "واعد" و"روابط العالمية الصناعية"
سبق

جرى اليوم الثلاثاء بالهيئة الملكية بينبع إقامة حفل توقيع اتفاقية تمويل بين مركز أرامكو لريادة الأعمال (واعد) وشركة روابط العالمية الصناعية والمتخصصة في مجال الصناعات المطاطية بمناسبة تحقيقها المركز الأول في جولة واعد لريادة الأعمال بمدينة ينبع الصناعية.

يأتي ذلك ضمن مذكرة تفاهم تم إبرامها بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع مع مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال "واعد"، لدعم تأسيس الشركات الناشئة في مجال البتروكيماويات في المدن التابعة للهيئة الملكية.

كما افتتح اليوم الثلاثاء مركز مشورة للإرشاد الأسري والاستشارات والتدريب بينبع الصناعية، على شرف محمد باجرفان مدير عام الخدمات المساندة وبحضور مدراء برنامج الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية والعمليات المالية، حيث قدمت المختصات بالمركز عرضًا للخدمات التي تقدم للمستفيدين.

ويعتبر مركز مشورة مركزاً متخصصاً في الإرشاد الأسري يقدم خدمات متخصصة "أسرية، زواجية، تربوية، اجتماعية، نفسية" ويهدف إلى استقبال المشكلات الاجتماعية (الأسرية والفردية) وتقديم الحلول الملائمة لها، وفق منظور علمي يتوافق مع الثوابت والأطر المرجعية للمجتمع السعودي وبما يتماشى مع تطلعات التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في مدينة ينبع الصناعية.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
02:10 PM

"ملكية ينبع" ترعى اتفاقية تمويل بين "واعد" و"روابط العالمية الصناعية"

ضمن اتفاقيات دعم الشركات الناشئة بمجال البتروكيماويات بالمدن التابعة للهيئة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
0
633

جرى اليوم الثلاثاء بالهيئة الملكية بينبع إقامة حفل توقيع اتفاقية تمويل بين مركز أرامكو لريادة الأعمال (واعد) وشركة روابط العالمية الصناعية والمتخصصة في مجال الصناعات المطاطية بمناسبة تحقيقها المركز الأول في جولة واعد لريادة الأعمال بمدينة ينبع الصناعية.

يأتي ذلك ضمن مذكرة تفاهم تم إبرامها بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع مع مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال "واعد"، لدعم تأسيس الشركات الناشئة في مجال البتروكيماويات في المدن التابعة للهيئة الملكية.

كما افتتح اليوم الثلاثاء مركز مشورة للإرشاد الأسري والاستشارات والتدريب بينبع الصناعية، على شرف محمد باجرفان مدير عام الخدمات المساندة وبحضور مدراء برنامج الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية والعمليات المالية، حيث قدمت المختصات بالمركز عرضًا للخدمات التي تقدم للمستفيدين.

ويعتبر مركز مشورة مركزاً متخصصاً في الإرشاد الأسري يقدم خدمات متخصصة "أسرية، زواجية، تربوية، اجتماعية، نفسية" ويهدف إلى استقبال المشكلات الاجتماعية (الأسرية والفردية) وتقديم الحلول الملائمة لها، وفق منظور علمي يتوافق مع الثوابت والأطر المرجعية للمجتمع السعودي وبما يتماشى مع تطلعات التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في مدينة ينبع الصناعية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,791
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,310
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,229
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,270

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد
أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة
اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة