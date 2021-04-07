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"المواصفات" تدعو القطاع الخاص للمشاركة في معايرة أجهزة القياس

لتفعيل دور المعايرة القانونية والرقابة على أجهزة القياس بالمملكة

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ممثلة في البرنامج الوطني للتقييس والمعايرة "تقييس" بدء تأهيل القطاع الخاص لتنفيذ أعمال التحقق المترولوجي؛ وذلك لتفعيل دور المعايرة القانونية والرقابة على أجهزة القياس بالمملكة.

ودَعَت المواصفات السعودية شركات ومؤسسات القطاع الخاص للتعاون في إجراء عمليات التحقق المترولوجي على مضخات الوقود والموازين غير التلقائية، وفقاً لما حدده نظام القياس والمعايرة ولائحته التنفيذية، وتطبيق ضوابط تأهيل جهات التحقق وجهات الصيانة وإصدار شهادة اعتماد الطراز.

ويمكن للجهات الراغبة في الحصول على التأهيل لإجراء عمليات التحقق بالدخول لموقع الهيئة الإلكتروني www.saso.gov.sa للاطلاع على اللوائح الفنية الخاصة بنظام المعايرة القانونية، والتقدم بطلب تأهيل جهة تحقق لمضخات الوقود أو الموازين غير التلقائية من خلال التواصل على البريد الإلكتروني vb@taqyees.sa .

يشار إلى أن أحد أهم أهداف البرنامج الوطني للتقييس والمعايرة " تقييس" هو التأكد من دقة قراءة أجهزة القياس المستخدمة في العمليات التجارية كمضخات الوقود، والموازين وعدادات الكهرباء، وعدادات المياه، حيث باشر البرنامج حتى الآن 3148 محطة وقود تم من خلالها التحقق من 42198 مضخة، إضافة إلى التحقق من 7280 ميزاناً في 1153 منشأة تجارية.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المواصفات" تدعو القطاع الخاص للمشاركة في معايرة أجهزة القياس
سبق

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ممثلة في البرنامج الوطني للتقييس والمعايرة "تقييس" بدء تأهيل القطاع الخاص لتنفيذ أعمال التحقق المترولوجي؛ وذلك لتفعيل دور المعايرة القانونية والرقابة على أجهزة القياس بالمملكة.

ودَعَت المواصفات السعودية شركات ومؤسسات القطاع الخاص للتعاون في إجراء عمليات التحقق المترولوجي على مضخات الوقود والموازين غير التلقائية، وفقاً لما حدده نظام القياس والمعايرة ولائحته التنفيذية، وتطبيق ضوابط تأهيل جهات التحقق وجهات الصيانة وإصدار شهادة اعتماد الطراز.

ويمكن للجهات الراغبة في الحصول على التأهيل لإجراء عمليات التحقق بالدخول لموقع الهيئة الإلكتروني www.saso.gov.sa للاطلاع على اللوائح الفنية الخاصة بنظام المعايرة القانونية، والتقدم بطلب تأهيل جهة تحقق لمضخات الوقود أو الموازين غير التلقائية من خلال التواصل على البريد الإلكتروني vb@taqyees.sa .

يشار إلى أن أحد أهم أهداف البرنامج الوطني للتقييس والمعايرة " تقييس" هو التأكد من دقة قراءة أجهزة القياس المستخدمة في العمليات التجارية كمضخات الوقود، والموازين وعدادات الكهرباء، وعدادات المياه، حيث باشر البرنامج حتى الآن 3148 محطة وقود تم من خلالها التحقق من 42198 مضخة، إضافة إلى التحقق من 7280 ميزاناً في 1153 منشأة تجارية.

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
04:15 PM

"المواصفات" تدعو القطاع الخاص للمشاركة في معايرة أجهزة القياس

لتفعيل دور المعايرة القانونية والرقابة على أجهزة القياس بالمملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ممثلة في البرنامج الوطني للتقييس والمعايرة "تقييس" بدء تأهيل القطاع الخاص لتنفيذ أعمال التحقق المترولوجي؛ وذلك لتفعيل دور المعايرة القانونية والرقابة على أجهزة القياس بالمملكة.

ودَعَت المواصفات السعودية شركات ومؤسسات القطاع الخاص للتعاون في إجراء عمليات التحقق المترولوجي على مضخات الوقود والموازين غير التلقائية، وفقاً لما حدده نظام القياس والمعايرة ولائحته التنفيذية، وتطبيق ضوابط تأهيل جهات التحقق وجهات الصيانة وإصدار شهادة اعتماد الطراز.

ويمكن للجهات الراغبة في الحصول على التأهيل لإجراء عمليات التحقق بالدخول لموقع الهيئة الإلكتروني www.saso.gov.sa للاطلاع على اللوائح الفنية الخاصة بنظام المعايرة القانونية، والتقدم بطلب تأهيل جهة تحقق لمضخات الوقود أو الموازين غير التلقائية من خلال التواصل على البريد الإلكتروني vb@taqyees.sa .

يشار إلى أن أحد أهم أهداف البرنامج الوطني للتقييس والمعايرة " تقييس" هو التأكد من دقة قراءة أجهزة القياس المستخدمة في العمليات التجارية كمضخات الوقود، والموازين وعدادات الكهرباء، وعدادات المياه، حيث باشر البرنامج حتى الآن 3148 محطة وقود تم من خلالها التحقق من 42198 مضخة، إضافة إلى التحقق من 7280 ميزاناً في 1153 منشأة تجارية.

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