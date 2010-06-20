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أولوية لهؤلاء.. "الحج" تكشف عدد المتقدمين لأداء الفريضة وموعد إعلان النتائج

تصريح لنائبها "مشاط" أكّد فيه وجود فريق مختص لقياس الخدمة ومساءلة المخالف

كشف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، أن الطلبات الإلكترونية لحج هذا العام تجاوزت أمس أكثر من نصف مليون طلب.

وأوضح "مشاط" لقناة الإخبارية، أن إعلان نتائج الفرز للحجاج سيكون في 15 من شهر ذي القعدة الجاري، مشيراً إلى أن الأولوية للمحصنين بالجرعتين ومَن لم يسبق له الحج.

وأضاف: "من بداية الشهر بدأنا من خلال البوابة الإلكترونية في استقبال الطلبات التي ستستمر حتى 13 من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن يوم 14 سيتم الفرز، بينما سيتم إعلان النتائج يوم 15 من هذا الشهر.

وأفاد "مشاط"، أن هناك فريقاً متخصصاً لقياس خدمة ضيوف الرحمن ومَن يخالف سيكون عرضة للمساءلة.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت أنه تقرّر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442 للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط، بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وظهور تحورات جديدة له.

وشددت وزارة الحج والعمرة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاماً للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أولوية لهؤلاء.. "الحج" تكشف عدد المتقدمين لأداء الفريضة وموعد إعلان النتائج
سبق

كشف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، أن الطلبات الإلكترونية لحج هذا العام تجاوزت أمس أكثر من نصف مليون طلب.

وأوضح "مشاط" لقناة الإخبارية، أن إعلان نتائج الفرز للحجاج سيكون في 15 من شهر ذي القعدة الجاري، مشيراً إلى أن الأولوية للمحصنين بالجرعتين ومَن لم يسبق له الحج.

وأضاف: "من بداية الشهر بدأنا من خلال البوابة الإلكترونية في استقبال الطلبات التي ستستمر حتى 13 من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن يوم 14 سيتم الفرز، بينما سيتم إعلان النتائج يوم 15 من هذا الشهر.

وأفاد "مشاط"، أن هناك فريقاً متخصصاً لقياس خدمة ضيوف الرحمن ومَن يخالف سيكون عرضة للمساءلة.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت أنه تقرّر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442 للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط، بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وظهور تحورات جديدة له.

وشددت وزارة الحج والعمرة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاماً للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
11:21 AM

أولوية لهؤلاء.. "الحج" تكشف عدد المتقدمين لأداء الفريضة وموعد إعلان النتائج

تصريح لنائبها "مشاط" أكّد فيه وجود فريق مختص لقياس الخدمة ومساءلة المخالف

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عبدالحكيم شار - الرياض
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كشف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، أن الطلبات الإلكترونية لحج هذا العام تجاوزت أمس أكثر من نصف مليون طلب.

وأوضح "مشاط" لقناة الإخبارية، أن إعلان نتائج الفرز للحجاج سيكون في 15 من شهر ذي القعدة الجاري، مشيراً إلى أن الأولوية للمحصنين بالجرعتين ومَن لم يسبق له الحج.

وأضاف: "من بداية الشهر بدأنا من خلال البوابة الإلكترونية في استقبال الطلبات التي ستستمر حتى 13 من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن يوم 14 سيتم الفرز، بينما سيتم إعلان النتائج يوم 15 من هذا الشهر.

وأفاد "مشاط"، أن هناك فريقاً متخصصاً لقياس خدمة ضيوف الرحمن ومَن يخالف سيكون عرضة للمساءلة.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت أنه تقرّر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442 للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط، بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وظهور تحورات جديدة له.

وشددت وزارة الحج والعمرة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاماً للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

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