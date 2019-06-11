بلدية رجال ألمع تباشر صيانة الطرق المتضررة بالأمطار بعد تلقي 24 بلاغًا

وفَّرت 28 عاملاً و3 شيولات و5 لودرات

باشرت بلدية رجال ألمع ومكتبا الخدمات بحسوة والحبيل بمنطقة عسير إزالة الأضرار الناتجة من الأمطار التي شهدتها المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.

وقال أحمد بن محمد زاهر، رئيس بلدية رجال ألمع المكلف، إن البلدية تلقت 24 بلاغًا، باشرتها الفرق مدعومة بالمعدات والكوادر البشرية التابعة للبلدية، بواقع 28 عاملاً و3 شيولات و5 لودرات.

وأضاف: قامت البلدية بعمليات إزالة المخلفات التي حملتها مياه الأمطار، ومسح وتنظيف الطرق، وإزالة الأحجار والصخور، وإعادة تمهيدها.

ودعا "زاهر" جميع سكان المحافظة والمراكز التابعة لها إلى الإبلاغ عن أي عوائق أو مشكلات قد تواجههم على الرقم 940 الذي يعمل على مدار الساعة.