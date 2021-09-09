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"الحج" تواكب اليوم الوطني بقصة "عين العزيزية" الشهيرة

"قستي": المناسبة الـ91 تعود لنستذكر النعم على بلادنا

أصدرت مجلة وزارة الحج والعمرة عددها لشهر صفر الحالي و المتضمن عددًا من المواضيع الخاصة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ ( 91 ) للمملكة، والذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، وتصدر العدد كلمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.
من جانبه أكد رئيس تحرير مجلة الحج والعمرة الأستاذ طلال بن حسين قستي أن اليوم الوطني يوم فخر واعتزاز بهذا الوطن الغالي على قلب كل مواطن سعودي ومسلم.

وقال إن هذه الذكرى العزيزة تستوجب علينا شكر الله عز وجل على ما أنعم به على بلادنا من نعم كثيرة ومن خيرات وما اختصها به من مكانة رفيعة وبالحرمين الشريفين.

ونوّه الأستاذ طلال قستي بالنهضة التنموية الوطنية الشاملة في شتى المجالات وبالأخص الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة التي أضفت على خدمة العمار والحجاج المزيد من الراحة والطمأنينة في أداء مناسك الحج والعمرة بكل يسر وسهولة في ظل التطورات المشهودة انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -رعاهما الله- على توفير أسباب وسبل الحياة الكريمة للمواطن والمقيمين والقادمين إلى مملكتنا الحبيبة.

كما تضمن العدد إعادة طباعة الملحق الخاص لعدد محرم عام 1367هـ والذي خصص لتدشين العين العزيزية ذلك الوقت كأحد المنجزات التنموية الحيوية للمؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ طيّب الله ثراه ـ والتي روت ظمأ مدينة جدة، كإحدى المناسبات المهمة التي روت المجلة قصتها.

يشار إلى أن مجلة الحج والعمرة تواصل صدورها منذ عام 1366هـ- 1947م، وهي دورية ثقافية متعددة، تصدرها وزارة الحج والعمرة وتعد أولى المجلات الحكومية صدوراً في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وتهتم بنشر المشاريع الوطنية التى تخدم ضيوف الرحمن والإنجازات العظيمة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وترصد مشاعر المسلمين في مختلف دول العالم الإسلامي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحج" تواكب اليوم الوطني بقصة "عين العزيزية" الشهيرة
سبق

أصدرت مجلة وزارة الحج والعمرة عددها لشهر صفر الحالي و المتضمن عددًا من المواضيع الخاصة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ ( 91 ) للمملكة، والذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، وتصدر العدد كلمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.
من جانبه أكد رئيس تحرير مجلة الحج والعمرة الأستاذ طلال بن حسين قستي أن اليوم الوطني يوم فخر واعتزاز بهذا الوطن الغالي على قلب كل مواطن سعودي ومسلم.

وقال إن هذه الذكرى العزيزة تستوجب علينا شكر الله عز وجل على ما أنعم به على بلادنا من نعم كثيرة ومن خيرات وما اختصها به من مكانة رفيعة وبالحرمين الشريفين.

ونوّه الأستاذ طلال قستي بالنهضة التنموية الوطنية الشاملة في شتى المجالات وبالأخص الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة التي أضفت على خدمة العمار والحجاج المزيد من الراحة والطمأنينة في أداء مناسك الحج والعمرة بكل يسر وسهولة في ظل التطورات المشهودة انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -رعاهما الله- على توفير أسباب وسبل الحياة الكريمة للمواطن والمقيمين والقادمين إلى مملكتنا الحبيبة.

كما تضمن العدد إعادة طباعة الملحق الخاص لعدد محرم عام 1367هـ والذي خصص لتدشين العين العزيزية ذلك الوقت كأحد المنجزات التنموية الحيوية للمؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ طيّب الله ثراه ـ والتي روت ظمأ مدينة جدة، كإحدى المناسبات المهمة التي روت المجلة قصتها.

يشار إلى أن مجلة الحج والعمرة تواصل صدورها منذ عام 1366هـ- 1947م، وهي دورية ثقافية متعددة، تصدرها وزارة الحج والعمرة وتعد أولى المجلات الحكومية صدوراً في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وتهتم بنشر المشاريع الوطنية التى تخدم ضيوف الرحمن والإنجازات العظيمة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وترصد مشاعر المسلمين في مختلف دول العالم الإسلامي.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
03:16 PM
اخر تعديل
09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
04:52 PM

"الحج" تواكب اليوم الوطني بقصة "عين العزيزية" الشهيرة

"قستي": المناسبة الـ91 تعود لنستذكر النعم على بلادنا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أصدرت مجلة وزارة الحج والعمرة عددها لشهر صفر الحالي و المتضمن عددًا من المواضيع الخاصة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ ( 91 ) للمملكة، والذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، وتصدر العدد كلمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.
من جانبه أكد رئيس تحرير مجلة الحج والعمرة الأستاذ طلال بن حسين قستي أن اليوم الوطني يوم فخر واعتزاز بهذا الوطن الغالي على قلب كل مواطن سعودي ومسلم.

وقال إن هذه الذكرى العزيزة تستوجب علينا شكر الله عز وجل على ما أنعم به على بلادنا من نعم كثيرة ومن خيرات وما اختصها به من مكانة رفيعة وبالحرمين الشريفين.

ونوّه الأستاذ طلال قستي بالنهضة التنموية الوطنية الشاملة في شتى المجالات وبالأخص الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة التي أضفت على خدمة العمار والحجاج المزيد من الراحة والطمأنينة في أداء مناسك الحج والعمرة بكل يسر وسهولة في ظل التطورات المشهودة انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -رعاهما الله- على توفير أسباب وسبل الحياة الكريمة للمواطن والمقيمين والقادمين إلى مملكتنا الحبيبة.

كما تضمن العدد إعادة طباعة الملحق الخاص لعدد محرم عام 1367هـ والذي خصص لتدشين العين العزيزية ذلك الوقت كأحد المنجزات التنموية الحيوية للمؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ طيّب الله ثراه ـ والتي روت ظمأ مدينة جدة، كإحدى المناسبات المهمة التي روت المجلة قصتها.

يشار إلى أن مجلة الحج والعمرة تواصل صدورها منذ عام 1366هـ- 1947م، وهي دورية ثقافية متعددة، تصدرها وزارة الحج والعمرة وتعد أولى المجلات الحكومية صدوراً في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وتهتم بنشر المشاريع الوطنية التى تخدم ضيوف الرحمن والإنجازات العظيمة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وترصد مشاعر المسلمين في مختلف دول العالم الإسلامي.

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