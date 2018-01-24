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غضب بين مسلمي بريطانيا بسبب نقش اسم الجلالة على ورق حمام

ألفا مسلم يوقّعون على عريضة للمطالبة بمعاقبة متاجر "ماركس آند سبنسر"

طالب مسلمون في بريطانيا الجهات المسؤولة بضرورة معاقبة سلسلة متاجر "ماركس آند سبنسر" "M & S" الشهيرة؛ لبيعها "مناديل حمامات" محفور عليها لفظ الجلالة باللغة العربية.

ووقّع أكثر من ألفي مسلم على عريضة يؤكدون خلالها أن سلسلة المتاجر الشهيرة تعمّدت إهانة المسلمين، وطالبوا بضرورة معاقبة الشركة ومقاطعتها.

وذكرت تقارير بريطانية أن الشركة، عقب تصاعد الغضب ضدها، نفت الواقعة، وأكدت أن التصميم الظاهر على المناديل هو لورق الصبار وأنها لا تتعمد أي إهانة لأي طرف.

ولم تكشف الشركة ما إذا كانت ستسحب المنتج من متاجرها أم ستستمر في بيعه.

وكان مقطع فيديو انتشر على "يوتيوب" يوضح كتابة "الله" على ورق الحمام.

الرئيسية/ أخبار العالم

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غضب بين مسلمي بريطانيا بسبب نقش اسم الجلالة على ورق حمام
سبق

طالب مسلمون في بريطانيا الجهات المسؤولة بضرورة معاقبة سلسلة متاجر "ماركس آند سبنسر" "M & S" الشهيرة؛ لبيعها "مناديل حمامات" محفور عليها لفظ الجلالة باللغة العربية.

ووقّع أكثر من ألفي مسلم على عريضة يؤكدون خلالها أن سلسلة المتاجر الشهيرة تعمّدت إهانة المسلمين، وطالبوا بضرورة معاقبة الشركة ومقاطعتها.

وذكرت تقارير بريطانية أن الشركة، عقب تصاعد الغضب ضدها، نفت الواقعة، وأكدت أن التصميم الظاهر على المناديل هو لورق الصبار وأنها لا تتعمد أي إهانة لأي طرف.

ولم تكشف الشركة ما إذا كانت ستسحب المنتج من متاجرها أم ستستمر في بيعه.

وكان مقطع فيديو انتشر على "يوتيوب" يوضح كتابة "الله" على ورق الحمام.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
12:36 PM

غضب بين مسلمي بريطانيا بسبب نقش اسم الجلالة على ورق حمام

ألفا مسلم يوقّعون على عريضة للمطالبة بمعاقبة متاجر "ماركس آند سبنسر"

A A A
خالد علي - الرياض
17
9,292

طالب مسلمون في بريطانيا الجهات المسؤولة بضرورة معاقبة سلسلة متاجر "ماركس آند سبنسر" "M & S" الشهيرة؛ لبيعها "مناديل حمامات" محفور عليها لفظ الجلالة باللغة العربية.

ووقّع أكثر من ألفي مسلم على عريضة يؤكدون خلالها أن سلسلة المتاجر الشهيرة تعمّدت إهانة المسلمين، وطالبوا بضرورة معاقبة الشركة ومقاطعتها.

وذكرت تقارير بريطانية أن الشركة، عقب تصاعد الغضب ضدها، نفت الواقعة، وأكدت أن التصميم الظاهر على المناديل هو لورق الصبار وأنها لا تتعمد أي إهانة لأي طرف.

ولم تكشف الشركة ما إذا كانت ستسحب المنتج من متاجرها أم ستستمر في بيعه.

وكان مقطع فيديو انتشر على "يوتيوب" يوضح كتابة "الله" على ورق الحمام.

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