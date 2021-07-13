"النمر": القهوة ليست ضرورية لصحة القلب ويمكن أن تعيش حياتك من دونها

قال: يسمح بتناولها بما لا يتجاوز ٣٠٠ ملغ كافيين يومياً حتى لمرضى القلب

أفاد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي الدكتور خالد النمر؛ بأن القهوة ليست ضرورية لصحة القلب، بمعنى تستطيع أن تعيش حياتك كاملة من دون تناول القهوة.

وأضاف النمر؛ رداً على تساؤل أحد المتابعين حول المسموح به من أكواب القهوة اليومية، وهل هناك خطورة على مَن قام بعملية قسطرة قلب، بأنه يسمح بتناول القهوة بما لا يتجاوز ٣٠٠ ملغ كافيين يومياً.

وتابع، بالنسبة لمرضى القلب فأغلبهم يستطيعون الاستمتاع بالقهوة كالشخص السليم إلا إذا كان هناك خفقان يُستثار بالكافيين، وهؤلاء ندرة.