حائل.. عزاء يصيب 30 شخصاً بكورونا

رغم طلب أهل المتوفى أن تكون التعزية عبر الهاتف

تسبّب معزون مصابون بفيروس كورونا بـ"جبة" (100 كلم شمال حائل)، بنقل العدوى لـ30 شخصاً، بعد أدائهم لواجب العزاء حضورياً.

وأوضح ذوو المتوفى -رحمه الله- أن العزاء سيكون عبر الهاتف، ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، إلا أن بعض المعزين فضّلوا تقديم واجب العزاء حضورياً، مما أحرج ذوي المتوفى الذين فتحوا باب العزاء لهم، في حين أن بعضاً من المعزين يحمل فيروس كورونا، إما بعلم منه أو دون علم، فانتقل الفيروس إلى 30 شخصاً حتى اليوم، أولهم عدد من أفراد عائلة المُتوفى في مقدمتهم والده.

وقال عبدالرحمن الرويق الذي غرّد حول الحادثة: إن الدولة بقيادة الحكومة الرشيدة قدمت الغالي والنفيس من أجل أن تكون صحة الإنسان أولاً، ومع ذلك ما زال هناك جهل من بعض المواطنين بالاستهتار وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والابتعاد عن التجمعات".

واختتم: بـ"ذوو المتوفي، كان الله في عونكم، ورحم الله ميتكم".

تجدر الإشارة إلى أن المتوفى -رحمه الله- تعرض لحادث مروري داخل مدينة جبة، نتج عنه وفاته وإصابة مرافقيه.