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مندوبة أستراليا في "مجموعة المرأه العشرين": 2020 سيكون عام السعودية في تعزيز دور المرأة

أشادت بالجدّيّة التي تتعامل بها المملكة وتمكين السعوديات في كثير من المجالات

أشادت مندوبة أستراليا في مجموعة سيدات دول مجموعة العشرين في السعودية "إرين واتسون لين"، بدور المملكة العربية السعودية في تعزيز دور المرأة والمساواة بين الجنسين. وأوضحت أن العام 2020 سيكون عام المملكة في تحقيق هذا الهدف.


وأكدت الباحثة واتسون لين، التي تعمل كباحثة في مركز بيرث للشؤون الأمريكية والآسيوية، في مداخلة لها لمعهد لوي للسياسات الاستراتيجية الأسترالي ونشر على موقعه الإلكتروني؛ على مدى الجدية التي تتعامل بها المملكة في مجال التغيير وإدخال المرأة وتمكينها في الكثير من المجالات.

المملكة العربية السعودية تعزيز دور المرأة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مندوبة أستراليا في "مجموعة المرأه العشرين": 2020 سيكون عام السعودية في تعزيز دور المرأة
سبق

أشادت مندوبة أستراليا في مجموعة سيدات دول مجموعة العشرين في السعودية "إرين واتسون لين"، بدور المملكة العربية السعودية في تعزيز دور المرأة والمساواة بين الجنسين. وأوضحت أن العام 2020 سيكون عام المملكة في تحقيق هذا الهدف.


وأكدت الباحثة واتسون لين، التي تعمل كباحثة في مركز بيرث للشؤون الأمريكية والآسيوية، في مداخلة لها لمعهد لوي للسياسات الاستراتيجية الأسترالي ونشر على موقعه الإلكتروني؛ على مدى الجدية التي تتعامل بها المملكة في مجال التغيير وإدخال المرأة وتمكينها في الكثير من المجالات.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
08:23 AM

مندوبة أستراليا في "مجموعة المرأه العشرين": 2020 سيكون عام السعودية في تعزيز دور المرأة

أشادت بالجدّيّة التي تتعامل بها المملكة وتمكين السعوديات في كثير من المجالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أشادت مندوبة أستراليا في مجموعة سيدات دول مجموعة العشرين في السعودية "إرين واتسون لين"، بدور المملكة العربية السعودية في تعزيز دور المرأة والمساواة بين الجنسين. وأوضحت أن العام 2020 سيكون عام المملكة في تحقيق هذا الهدف.


وأكدت الباحثة واتسون لين، التي تعمل كباحثة في مركز بيرث للشؤون الأمريكية والآسيوية، في مداخلة لها لمعهد لوي للسياسات الاستراتيجية الأسترالي ونشر على موقعه الإلكتروني؛ على مدى الجدية التي تتعامل بها المملكة في مجال التغيير وإدخال المرأة وتمكينها في الكثير من المجالات.

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