النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكشافة تُطلق غدًا المشروع الوطني لحماية النشء من الانحراف الفكري

في إطار تعزيز قيم الوسطية والاعتدال والوطنية في إطار تعاليم الدين

تُطلق جمعية الكشافة العربية السعودية، يوم غدٍ الأربعاء المشروع الكشفي الوطني لحماية النشء من الانحراف الفكري، الذي تنظمه بهدف نشر الوعي بخطورة الانحراف الفكري، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والوطنية والاجتماعية والأخلاقية في إطار تعاليم الدين الإسلامي لوقاية الكشافة من مسببات الانحرافات الفكرية والمشكلات السلوكية.

وقال نائب رئيس الجمعية، البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد، إن الجمعية تحرص من خلال هذا المشروع الذي سيطبق افتراضيًا في جميع قطاعات الجمعية إلى تعزيز منهج الوسطية والاعتدال، ونشر الوعي بخطورة الانحراف الفكري، وتعزيز القيم الوطنية، والاجتماعية، والأخلاقية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الكشافة تُطلق غدًا المشروع الوطني لحماية النشء من الانحراف الفكري
سبق

تُطلق جمعية الكشافة العربية السعودية، يوم غدٍ الأربعاء المشروع الكشفي الوطني لحماية النشء من الانحراف الفكري، الذي تنظمه بهدف نشر الوعي بخطورة الانحراف الفكري، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والوطنية والاجتماعية والأخلاقية في إطار تعاليم الدين الإسلامي لوقاية الكشافة من مسببات الانحرافات الفكرية والمشكلات السلوكية.

وقال نائب رئيس الجمعية، البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد، إن الجمعية تحرص من خلال هذا المشروع الذي سيطبق افتراضيًا في جميع قطاعات الجمعية إلى تعزيز منهج الوسطية والاعتدال، ونشر الوعي بخطورة الانحراف الفكري، وتعزيز القيم الوطنية، والاجتماعية، والأخلاقية.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
05:04 PM

الكشافة تُطلق غدًا المشروع الوطني لحماية النشء من الانحراف الفكري

في إطار تعزيز قيم الوسطية والاعتدال والوطنية في إطار تعاليم الدين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
297

تُطلق جمعية الكشافة العربية السعودية، يوم غدٍ الأربعاء المشروع الكشفي الوطني لحماية النشء من الانحراف الفكري، الذي تنظمه بهدف نشر الوعي بخطورة الانحراف الفكري، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والوطنية والاجتماعية والأخلاقية في إطار تعاليم الدين الإسلامي لوقاية الكشافة من مسببات الانحرافات الفكرية والمشكلات السلوكية.

وقال نائب رئيس الجمعية، البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد، إن الجمعية تحرص من خلال هذا المشروع الذي سيطبق افتراضيًا في جميع قطاعات الجمعية إلى تعزيز منهج الوسطية والاعتدال، ونشر الوعي بخطورة الانحراف الفكري، وتعزيز القيم الوطنية، والاجتماعية، والأخلاقية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,308
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,713
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,569
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,763

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي
السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان
أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

ماجد البريكان
ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

ذكاء اصطناعي يغمر مملكتنا

حواء القرني
كفاكم أيها الأتراك!!

كفاكم أيها الأتراك!!

غسان محمد عسيلان
طبيب لكن أخلاقه تجارية!

طبيب لكن أخلاقه تجارية!

عبدالغني الشيخ
مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

مبادرة رائدة ومعانٍ متعددة

علي آل شرمة
من الذي أخبر محمدًا؟!

من الذي أخبر محمدًا؟!

محمد الرطيان
هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

هؤلاء أَوْلَى بالإسكان

أحمد عجب
فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

فساد التوظيف الأكاديمي.. إلى أين؟

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة