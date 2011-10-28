الكشافة تُطلق غدًا المشروع الوطني لحماية النشء من الانحراف الفكري

في إطار تعزيز قيم الوسطية والاعتدال والوطنية في إطار تعاليم الدين

تُطلق جمعية الكشافة العربية السعودية، يوم غدٍ الأربعاء المشروع الكشفي الوطني لحماية النشء من الانحراف الفكري، الذي تنظمه بهدف نشر الوعي بخطورة الانحراف الفكري، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والوطنية والاجتماعية والأخلاقية في إطار تعاليم الدين الإسلامي لوقاية الكشافة من مسببات الانحرافات الفكرية والمشكلات السلوكية.

وقال نائب رئيس الجمعية، البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد، إن الجمعية تحرص من خلال هذا المشروع الذي سيطبق افتراضيًا في جميع قطاعات الجمعية إلى تعزيز منهج الوسطية والاعتدال، ونشر الوعي بخطورة الانحراف الفكري، وتعزيز القيم الوطنية، والاجتماعية، والأخلاقية.