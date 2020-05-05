من تونس واليابان وماليزيا وإندونيسيا وباكستان.. "الجائحة" تتواصل والأرقام شاهدة

طوكيو كانت قد أعلنت أمس تمديد حالة الطوارئ إلى الـ31 من شهر مايو الجاري

أعلنت وزارة الصحة في تونس، اليوم، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا؛ ليصبح إجمالي الإصابات 1018 حالة.

كما كشفت عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين في البلاد بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 43 حالة.

ومن طوكيو سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية 125 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و17 حالة وفاة.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية في بيان أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 15327 إصابة، في حين ارتفعت الوفيات إلى 559 وفاة.

وكان رئيس الوزراء الياباني شنزو آبي قد أعلن أمس عن تمديد حالة الطوارئ -التي كان من المقرر لها أن تنتهي غدًا- إلى الـ31 من الشهر الجاري.

وفي ماليزيا سجلت "الصحة" اليوم الثلاثاء، 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 6383، مع دخولها اليوم الثاني من تخفيف القيود على الحركة والأعمال.

وأبلغت وزارة الصحة أيضًا عن حالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 106.

وكان آلاف الماليزيين قد انضموا لساعة الذروة الصباحية متجهين لأعمالهم، مع تخفيف الحكومة لقيودٍ كانت قد فرضتها على التنقلات والأعمال للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وذلك للمرة الأولى منذ ستة أسابيع؛ سعيًا لاستئناف الأنشطة الاقتصادية التي ضربتها الجائحة.

وفي إندونيسيا قال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية: إن إندونيسيا سجلت اليوم الثلاثاء 484 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في البلد إلى 12071.

وأبلغ يوريانتو عن ثماني حالات وفاة جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 872؛ بينما تعافى 2197.

وأضاف أنه تم فحص أكثر من 88900 شخص.

ومن إسلام أباد، أعلنت باكستان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1315 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات جراء الفيروس في البلاد إلى 21 ألفًا و501 إصابة، وتعد هذه الحصيلة هي الأعلى التي يتم تسجيلها خلال يوم واحد حتى الآن، في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة الباكستانية نحو تخفيف قيود الإغلاق المفروضة في البلاد خلال الأيام القادمة.

وأفادت الأرقام التي أصدرها المركز الوطني للقيادة والعمليات في باكستان -حسبما ذكرته قناة (جيونيوز) الباكستانية- بأنه تم تسجيل 24 حالة وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس 486 حالة وفاة.

وبحسب المركز الوطني للقيادة والعمليات؛ فقد بلغ عدد المتعافين من الفيروس 5 آلاف و782 حالة.