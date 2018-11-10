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عقب تنبيه "الأرصاد" .. "مدني الباحة" تحذّر: اتبعوا الإرشادات

دعا إلى الابتعاد عن مجاري السيول وعدم النزول لبطون الأودية

نبّهت المديرية العامة للدفاع المدني، بالباحة، المواطنين والمقيمين، لاتخاذ الحيطة والحذر من جرّاء الأمطار التي تشهدها المنطقة.

ودعا المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي؛ الجميع، إلى ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

وأكّد أن منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة في خدمتهم على الرقم ٩٩٨ وعلى مدار الساعة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبّهت من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى جريان السيول.

وتضمن التنبيه مدينة الباحة ومحافظات: بلجرشي والمندق والمخواة والأجزاء المجاورة لها؛ حيث تستمر إلى السابعة مساءً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عقب تنبيه "الأرصاد" .. "مدني الباحة" تحذّر: اتبعوا الإرشادات
سبق

نبّهت المديرية العامة للدفاع المدني، بالباحة، المواطنين والمقيمين، لاتخاذ الحيطة والحذر من جرّاء الأمطار التي تشهدها المنطقة.

ودعا المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي؛ الجميع، إلى ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

وأكّد أن منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة في خدمتهم على الرقم ٩٩٨ وعلى مدار الساعة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبّهت من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى جريان السيول.

وتضمن التنبيه مدينة الباحة ومحافظات: بلجرشي والمندق والمخواة والأجزاء المجاورة لها؛ حيث تستمر إلى السابعة مساءً.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
11:48 AM

عقب تنبيه "الأرصاد" .. "مدني الباحة" تحذّر: اتبعوا الإرشادات

دعا إلى الابتعاد عن مجاري السيول وعدم النزول لبطون الأودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نبّهت المديرية العامة للدفاع المدني، بالباحة، المواطنين والمقيمين، لاتخاذ الحيطة والحذر من جرّاء الأمطار التي تشهدها المنطقة.

ودعا المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي؛ الجميع، إلى ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

وأكّد أن منسوبي الدفاع المدني بالمنطقة في خدمتهم على الرقم ٩٩٨ وعلى مدار الساعة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبّهت من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى جريان السيول.

وتضمن التنبيه مدينة الباحة ومحافظات: بلجرشي والمندق والمخواة والأجزاء المجاورة لها؛ حيث تستمر إلى السابعة مساءً.

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