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مصر.. تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والعدد يرتفع إلى 60

كانت مخالطة للحالات الأربعة التي تم الإعلان عنها الاثنين الماضي

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أن الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس "كورونا" المستجد (covid-19)، ارتفعت إلى 27 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس "كورونا" المستجد، كانت مخالطة للحالات الأربعة التي تم الإعلان عنها يوم الاثنين الماضي.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تم تسجيل إيجابيتها للفيروس في مصر بلغت 60 حالة، منها 27 حالة تحولت نتيجة تحاليلها إلى سلبية بعد تلقيهم الرعاية الطبية وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

فيروس كورونا الجديد مصر

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مصر.. تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والعدد يرتفع إلى 60
سبق

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أن الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس "كورونا" المستجد (covid-19)، ارتفعت إلى 27 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس "كورونا" المستجد، كانت مخالطة للحالات الأربعة التي تم الإعلان عنها يوم الاثنين الماضي.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تم تسجيل إيجابيتها للفيروس في مصر بلغت 60 حالة، منها 27 حالة تحولت نتيجة تحاليلها إلى سلبية بعد تلقيهم الرعاية الطبية وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
03:26 PM

مصر.. تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والعدد يرتفع إلى 60

كانت مخالطة للحالات الأربعة التي تم الإعلان عنها الاثنين الماضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أن الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس "كورونا" المستجد (covid-19)، ارتفعت إلى 27 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس "كورونا" المستجد، كانت مخالطة للحالات الأربعة التي تم الإعلان عنها يوم الاثنين الماضي.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تم تسجيل إيجابيتها للفيروس في مصر بلغت 60 حالة، منها 27 حالة تحولت نتيجة تحاليلها إلى سلبية بعد تلقيهم الرعاية الطبية وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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