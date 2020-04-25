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"الداخلية": ضبط عدد من محاولات تهريب المواد المحظورة بجازان وعسير ونجران

عن طريق دوريات الأفواج.. خلال النصف الأول من العام الجاري

تمكّنت دوريات الأفواج بوزارة الداخلية خلال النصف الأول من العام الجاري 1441هـ؛ ضمن مهامها الأمنية المساندة في المحافظات الحدودية الجبلية بمناطق جازان، وعسير، ونجران، من إحباط عدد من محاولات التهريب للمواد المخدرة والحشيش والأسلحة والذخيرة الحية.

وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، أنه تم إحباط محاولات تهريب قرابة (74) طناً من مادة القات المخدرة، و(177) كيلوجراماً من الحشيش المخدر، و(9357) حبة محظورة، و(239) قطعة سلاح مختلفة الأنواع، و(3362) من الذخيرة الحية.

وأشار إلى أنه تم القبض على المتورطين فيها وعددهم (2307) أشخاص، والتحفظ على مبالغ قدرها (2.839.955) ريالاً، وحجز قرابة (2268) سيارة في قضايا مختلفة، بالإضافة إلى ضبط (11967) مخالفاً لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود.

الداخلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الداخلية": ضبط عدد من محاولات تهريب المواد المحظورة بجازان وعسير ونجران
سبق

تمكّنت دوريات الأفواج بوزارة الداخلية خلال النصف الأول من العام الجاري 1441هـ؛ ضمن مهامها الأمنية المساندة في المحافظات الحدودية الجبلية بمناطق جازان، وعسير، ونجران، من إحباط عدد من محاولات التهريب للمواد المخدرة والحشيش والأسلحة والذخيرة الحية.

وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، أنه تم إحباط محاولات تهريب قرابة (74) طناً من مادة القات المخدرة، و(177) كيلوجراماً من الحشيش المخدر، و(9357) حبة محظورة، و(239) قطعة سلاح مختلفة الأنواع، و(3362) من الذخيرة الحية.

وأشار إلى أنه تم القبض على المتورطين فيها وعددهم (2307) أشخاص، والتحفظ على مبالغ قدرها (2.839.955) ريالاً، وحجز قرابة (2268) سيارة في قضايا مختلفة، بالإضافة إلى ضبط (11967) مخالفاً لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
04:10 PM
اخر تعديل
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
11:03 PM

"الداخلية": ضبط عدد من محاولات تهريب المواد المحظورة بجازان وعسير ونجران

عن طريق دوريات الأفواج.. خلال النصف الأول من العام الجاري

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
5
9,016

تمكّنت دوريات الأفواج بوزارة الداخلية خلال النصف الأول من العام الجاري 1441هـ؛ ضمن مهامها الأمنية المساندة في المحافظات الحدودية الجبلية بمناطق جازان، وعسير، ونجران، من إحباط عدد من محاولات التهريب للمواد المخدرة والحشيش والأسلحة والذخيرة الحية.

وأوضح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، أنه تم إحباط محاولات تهريب قرابة (74) طناً من مادة القات المخدرة، و(177) كيلوجراماً من الحشيش المخدر، و(9357) حبة محظورة، و(239) قطعة سلاح مختلفة الأنواع، و(3362) من الذخيرة الحية.

وأشار إلى أنه تم القبض على المتورطين فيها وعددهم (2307) أشخاص، والتحفظ على مبالغ قدرها (2.839.955) ريالاً، وحجز قرابة (2268) سيارة في قضايا مختلفة، بالإضافة إلى ضبط (11967) مخالفاً لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود.

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