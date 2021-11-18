النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كبير الإداريين بشركة مشروع البحر الأحمر يزور "مشتل بلدية أملج"

"درويش": سيكون رافدًا.. وهو من التجهيزات المبكرة وإحدى المبادرات المهمة

زار كبير الإداريين بشركة مشروع البحر الأحمر للتطوير، المهندس أحمد بن غازي درويش، وعدد من قيادات شركة البحر الأحمر للتطوير، اليوم مشتل بلدية محافظة أملج الذي سيكون مقرًّا لتدريب منسوبي البرنامج التدريبي لمشتل المشروع الذي تنفذه الشركة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية، منها بلدية محافظة أملج، بحضور رئيس بلدية المحافظة نزال بن سليمان العطوي، ورئيس المجلس البلدي بأملج اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز محمود الجهني.

واطلع الجميع على أقسام المشتل، واستمعوا لشرح عن المزروعات التي يحتوي عليها، وأنواعها، وطرق زراعتها.

وفي تصريحه الإعلامي أكد كبير الإداريين بشركة مشروع البحر الأحمر للتطوير، المهندس أحمد بن غازي درويش، أن مشتل مشروع البحر الأحمر سيكون رافدًا لمشروع البحر الأحمر، وهو من التجهيزات المبكرة للمشروع، وإحدى المبادرات المهمة للمشروع.

وأضاف "درويش" بأن المشتل يقام على مساحة مليون متر مربع، وجارٍ الانتهاء من مراحل التجهيز والبناء، على أن يبدأ العمل في المشتل بعد الانتهاء من تجهيز وتدريب الكوادر التي سوف تعمل به. مشيرًا إلى أن المستهدفين من وظائف المشتل هم المجاورون للمشروع.

مشروع البحر الأحمر للتطوير كبير الإداريين بشركة مشروع البحر الأحمر للتطوير أحمد درويش أملج

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
كبير الإداريين بشركة مشروع البحر الأحمر يزور "مشتل بلدية أملج"
سبق

زار كبير الإداريين بشركة مشروع البحر الأحمر للتطوير، المهندس أحمد بن غازي درويش، وعدد من قيادات شركة البحر الأحمر للتطوير، اليوم مشتل بلدية محافظة أملج الذي سيكون مقرًّا لتدريب منسوبي البرنامج التدريبي لمشتل المشروع الذي تنفذه الشركة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية، منها بلدية محافظة أملج، بحضور رئيس بلدية المحافظة نزال بن سليمان العطوي، ورئيس المجلس البلدي بأملج اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز محمود الجهني.

واطلع الجميع على أقسام المشتل، واستمعوا لشرح عن المزروعات التي يحتوي عليها، وأنواعها، وطرق زراعتها.

وفي تصريحه الإعلامي أكد كبير الإداريين بشركة مشروع البحر الأحمر للتطوير، المهندس أحمد بن غازي درويش، أن مشتل مشروع البحر الأحمر سيكون رافدًا لمشروع البحر الأحمر، وهو من التجهيزات المبكرة للمشروع، وإحدى المبادرات المهمة للمشروع.

وأضاف "درويش" بأن المشتل يقام على مساحة مليون متر مربع، وجارٍ الانتهاء من مراحل التجهيز والبناء، على أن يبدأ العمل في المشتل بعد الانتهاء من تجهيز وتدريب الكوادر التي سوف تعمل به. مشيرًا إلى أن المستهدفين من وظائف المشتل هم المجاورون للمشروع.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
11:42 PM

كبير الإداريين بشركة مشروع البحر الأحمر يزور "مشتل بلدية أملج"

"درويش": سيكون رافدًا.. وهو من التجهيزات المبكرة وإحدى المبادرات المهمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - أملج
0
48

زار كبير الإداريين بشركة مشروع البحر الأحمر للتطوير، المهندس أحمد بن غازي درويش، وعدد من قيادات شركة البحر الأحمر للتطوير، اليوم مشتل بلدية محافظة أملج الذي سيكون مقرًّا لتدريب منسوبي البرنامج التدريبي لمشتل المشروع الذي تنفذه الشركة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية، منها بلدية محافظة أملج، بحضور رئيس بلدية المحافظة نزال بن سليمان العطوي، ورئيس المجلس البلدي بأملج اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز محمود الجهني.

واطلع الجميع على أقسام المشتل، واستمعوا لشرح عن المزروعات التي يحتوي عليها، وأنواعها، وطرق زراعتها.

وفي تصريحه الإعلامي أكد كبير الإداريين بشركة مشروع البحر الأحمر للتطوير، المهندس أحمد بن غازي درويش، أن مشتل مشروع البحر الأحمر سيكون رافدًا لمشروع البحر الأحمر، وهو من التجهيزات المبكرة للمشروع، وإحدى المبادرات المهمة للمشروع.

وأضاف "درويش" بأن المشتل يقام على مساحة مليون متر مربع، وجارٍ الانتهاء من مراحل التجهيز والبناء، على أن يبدأ العمل في المشتل بعد الانتهاء من تجهيز وتدريب الكوادر التي سوف تعمل به. مشيرًا إلى أن المستهدفين من وظائف المشتل هم المجاورون للمشروع.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,545
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,366
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,749
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,036

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة