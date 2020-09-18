"مدني تبوك" يخمد حريقًا في مستودع للأخشاب بطريق المدينة

الفرق نفذت عمليات "التبريد".. والحادث بلا إصابات أو وفيات

أعلن المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري، أن فرق الدفاع المدني باشرت مساء أمس الخميس بلاغًا عن حريق اندلع في مستودع للأخشاب.

وقال "الشمري": تمت السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل والقيام بعمليات التبريد، ولم ينتج عنه أي إصابات أو وفيات.