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تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار خفيفة على المدينة المنورة والعلا والعيص وخيبر

تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية على ينبع والرايس والنباه

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت أمطارًا خفيفة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، على محافظات: (ينبع، والرايس، والنباه).

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الخامسة فجرًا وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

كما تَوَقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات: (العلا، والعيص، وخيبر)، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الـ11 صباحًا.

حالة الطقس الأرصاد أمطار المدينة المنورة ينبع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار خفيفة على المدينة المنورة والعلا والعيص وخيبر
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت أمطارًا خفيفة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، على محافظات: (ينبع، والرايس، والنباه).

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الخامسة فجرًا وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

كما تَوَقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات: (العلا، والعيص، وخيبر)، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الـ11 صباحًا.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
08:15 AM

تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار خفيفة على المدينة المنورة والعلا والعيص وخيبر

تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية على ينبع والرايس والنباه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت أمطارًا خفيفة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، على محافظات: (ينبع، والرايس، والنباه).

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الخامسة فجرًا وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

كما تَوَقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات: (العلا، والعيص، وخيبر)، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الـ11 صباحًا.

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142 مليون ..

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