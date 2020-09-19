شاهد.. استهدافات مواقع وعناصر الميليشيا الحوثية في الجوف ومأرب

رصد مقطع فيديو لحظة استهداف عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية في محافظتَي الجوف ومأرب بالجمهورية اليمنية.
وكشف المقطع عن دقة إصابة العناصر والمواقع التابعة للميليشيات الإرهابية.
رصد مقطع فيديو لحظة استهداف عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية في محافظتَي الجوف ومأرب بالجمهورية اليمنية.
وكشف المقطع عن دقة إصابة العناصر والمواقع التابعة للميليشيات الإرهابية.قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية
رصد مقطع فيديو لحظة استهداف عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية في محافظتَي الجوف ومأرب بالجمهورية اليمنية.
وكشف المقطع عن دقة إصابة العناصر والمواقع التابعة للميليشيات الإرهابية.
رصد مقطع فيديو لحظة استهداف عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية في محافظتَي الجوف ومأرب بالجمهورية اليمنية.
وكشف المقطع عن دقة إصابة العناصر والمواقع التابعة للميليشيات الإرهابية.