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شاهد.. استهدافات مواقع وعناصر الميليشيا الحوثية في الجوف ومأرب

رصد مقطع فيديو لحظة استهداف عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية في محافظتَي الجوف ومأرب بالجمهورية اليمنية.

وكشف المقطع عن دقة إصابة العناصر والمواقع التابعة للميليشيات الإرهابية.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. استهدافات مواقع وعناصر الميليشيا الحوثية في الجوف ومأرب
سبق

رصد مقطع فيديو لحظة استهداف عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية في محافظتَي الجوف ومأرب بالجمهورية اليمنية.

وكشف المقطع عن دقة إصابة العناصر والمواقع التابعة للميليشيات الإرهابية.

19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442
10:51 PM

شاهد.. استهدافات مواقع وعناصر الميليشيا الحوثية في الجوف ومأرب

A A A
محمد المواسي - الرياض
1
3,606

رصد مقطع فيديو لحظة استهداف عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية في محافظتَي الجوف ومأرب بالجمهورية اليمنية.

وكشف المقطع عن دقة إصابة العناصر والمواقع التابعة للميليشيات الإرهابية.

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