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دون العودة للعمل مثلما كان.. الصحة العالمية: جائحة كورونا ستتراجع تدريجيًّا

شدّد غيبريسوس على أن خطر العودة إلى الإغلاق واقعي جدًّا في حال عدم الحذر

أكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد سيتراجع تدريجيًّا لكن لن يكون من الممكن العودة إلى العمل مثلما كان عليه، داعية إلى إنهاء أشكال عدم المساواة التي تغذي الجائحة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: إن "جائحة فيروس كورونا ستتراجع تدريجيًّا لكن لن يكون من الممكن على الإطلاق العودة إلى العمل العادي".

ووفق "روسيا اليوم" شدّد غيبريسوس على أن خطر العودة إلى حالة الإغلاق واقعي جدًّا في حال عدم إدارة دول العالم الفترة الانتقالية بطريقة حذرة مع اتباع النهج لإلغاء القيود على مراحل.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "إننا لن نتمكن من وقف الجائحة قبل التعامل مع أشكال عدم المساواة التي تغذيها".

وأشار إلى أن "الاستثمار في قطاع الصحة الآن سينقذ حياة الناس لاحقًا"، مضيفًا: "هذا هو الدرس الذي يجب استخلاصه من جائحة COVID-19".

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

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دون العودة للعمل مثلما كان.. الصحة العالمية: جائحة كورونا ستتراجع تدريجيًّا
سبق

أكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد سيتراجع تدريجيًّا لكن لن يكون من الممكن العودة إلى العمل مثلما كان عليه، داعية إلى إنهاء أشكال عدم المساواة التي تغذي الجائحة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: إن "جائحة فيروس كورونا ستتراجع تدريجيًّا لكن لن يكون من الممكن على الإطلاق العودة إلى العمل العادي".

ووفق "روسيا اليوم" شدّد غيبريسوس على أن خطر العودة إلى حالة الإغلاق واقعي جدًّا في حال عدم إدارة دول العالم الفترة الانتقالية بطريقة حذرة مع اتباع النهج لإلغاء القيود على مراحل.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "إننا لن نتمكن من وقف الجائحة قبل التعامل مع أشكال عدم المساواة التي تغذيها".

وأشار إلى أن "الاستثمار في قطاع الصحة الآن سينقذ حياة الناس لاحقًا"، مضيفًا: "هذا هو الدرس الذي يجب استخلاصه من جائحة COVID-19".

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
07:01 PM

دون العودة للعمل مثلما كان.. الصحة العالمية: جائحة كورونا ستتراجع تدريجيًّا

شدّد غيبريسوس على أن خطر العودة إلى الإغلاق واقعي جدًّا في حال عدم الحذر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد سيتراجع تدريجيًّا لكن لن يكون من الممكن العودة إلى العمل مثلما كان عليه، داعية إلى إنهاء أشكال عدم المساواة التي تغذي الجائحة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: إن "جائحة فيروس كورونا ستتراجع تدريجيًّا لكن لن يكون من الممكن على الإطلاق العودة إلى العمل العادي".

ووفق "روسيا اليوم" شدّد غيبريسوس على أن خطر العودة إلى حالة الإغلاق واقعي جدًّا في حال عدم إدارة دول العالم الفترة الانتقالية بطريقة حذرة مع اتباع النهج لإلغاء القيود على مراحل.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "إننا لن نتمكن من وقف الجائحة قبل التعامل مع أشكال عدم المساواة التي تغذيها".

وأشار إلى أن "الاستثمار في قطاع الصحة الآن سينقذ حياة الناس لاحقًا"، مضيفًا: "هذا هو الدرس الذي يجب استخلاصه من جائحة COVID-19".

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