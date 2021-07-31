وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس غاي برملان رئيس الاتحاد السويسري، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الاتحاد السويسري الصديق اطراد التقدم والازدهار.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس غاي برملان رئيس الاتحاد السويسري، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

القيادة تهنّئ رئيس الاتحاد السويسري بذكرى اليوم الوطني لبلاده وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-31 بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس غاي برملان رئيس الاتحاد السويسري، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الاتحاد السويسري الصديق اطراد التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس غاي برملان رئيس الاتحاد السويسري، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442 01:43 PM

القيادة تهنّئ رئيس الاتحاد السويسري بذكرى اليوم الوطني لبلاده أعربت عن تمنياتها له بموفور الصحة وللشعب الصديق بالتقدم





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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس غاي برملان رئيس الاتحاد السويسري، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الاتحاد السويسري الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس غاي برملان رئيس الاتحاد السويسري، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.